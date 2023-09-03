В Украине арестован олигарх Коломойский, поддерживавший Зеленского

В субботу, 2 сентября, Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения бизнесмену Игорю Коломойскому в виде содержания под стражей сроком 60 дней. СБУ подозревает бизнесмена в мошенничестве и легализации преступно нажитого имущества. По версии следствия, Игорь Коломойский с 2013 по 2020 год легализовал более полумиллиарда гривен.
Речь идет о содержании под стражей сроком на 60 дней с возможностью внесения залога в более 509 миллионов гривен. Судья постановил арестовать бизнесмена в зале суда, передает УНИАН.
По словам адвокатов Коломойского, олигарх не намерен вносить залог, а его защита будет обжаловать решение суда.
Как сообщает РБК-Украина, свою деятельность, согласно открытым данным, Коломойский начал в конце 80-х - начале 90-х годов. В 1991 году вместе с Леонидом Милославским, Алексеем Мартыновым и Геннадием Боголюбовым создал фирму «Сентоза», занимавшуюся завозом техники из Москвы и продажей в Днепре (тогда еще Днепропетровске). Затем начал заниматься импортом нефтепродуктов, позже перешел на ферросплавы.
В 90-е вместе с партнерами Коломойский создал ПриватБанк, который находился в его собственности до национализации в декабре 2016 года.
В период с 1999 по 2003 год Коломойский получил контроль над «Укрнафтой», коксохимическим заводом имени Калинина, Днепропетровским рынком «Озерка», Никопольским заводом ферросплавов и другими предприятиями.
Коломойский также владеет рядом СМИ, в частности, совладелец медиа-группы «1+1», в состав которой входят телеканалы «1+1», «2+2», ТЕТ, «ПлюсПлюс», «УНИАН ТВ» и «Бигуди». Среди активов Коломойского также авиакомпании Windrose и МАУ.
Весь бизнес олигарха и его партнеров были объединены в группу «Приват», насчитывающую сотни предприятий. В начале 2022 года состояние Коломойского оценивалось в 1,8 млрд долларов, но к ноябрю, по данным Forbes, оно сократилось до 850 млн долларов.
РБК-Украина пишет, что в 2020 году Министерство юстиции США обвинило Коломойского в похищении миллиардов долларов из ПриватБанка и отмывании денег на территории США. Вместе с ним по делу фигурирует и его бизнес-партнер Боголюбов.
В августе 2020 года Минюст США подал гражданскую жалобу с требованием конфискации имущества в Техасе и Кентукки, принадлежащего подконтрольной Коломойскому компании.
В феврале 2023 года к Коломойскому пришли с обысками в рамках расследования схемы присвоения 40 млрд гривен компаний «Укрнафта» и «Укртатнафта».
Тогда в рамках дела подозрения получил топ-менеджмент компаний, но Коломойский среди подозреваемых не фигурировал.
Украина будет более жестко пресекать действия нарушающих закон лиц, сообщил президент Украины Зеленский после задержания Коломойского.
«Больше не будет многолетнего „бизнеса как обычно“ для тех, кто грабил Украину и ставил себя выше закона и любых правил. И я благодарю украинских правоохранителей за решимость довести до справедливого результата каждое из дел, которые десятилетиями тормозились», - сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в своем Telegram-канале.
Известно, что Коломойский в прошлом оказывал Зеленскому поддержку в его политической деятельности.