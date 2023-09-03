В Украине арестован олигарх Коломойский, поддерживавший Зеленского

Речь идет о содержании под стражей сроком на 60 дней с возможностью внесения залога в более 509 миллионов гривен. Судья постановил арестовать бизнесмена в зале суда, передает УНИАН.

​По словам адвокатов Коломойского, олигарх не намерен вносить залог, а его защита будет обжаловать решение суда.

Как сообщает РБК-Украина, свою деятельность, согласно открытым данным, Коломойский начал в конце 80-х - начале 90-х годов. В 1991 году вместе с Леонидом Милославским, Алексеем Мартыновым и Геннадием Боголюбовым создал фирму «Сентоза», занимавшуюся завозом техники из Москвы и продажей в Днепре (тогда еще Днепропетровске). Затем начал заниматься импортом нефтепродуктов, позже перешел на ферросплавы.

В 90-е вместе с партнерами Коломойский создал ПриватБанк, который находился в его собственности до национализации в декабре 2016 года.

В период с 1999 по 2003 год Коломойский получил контроль над «Укрнафтой», коксохимическим заводом имени Калинина, Днепропетровским рынком «Озерка», Никопольским заводом ферросплавов и другими предприятиями.

Коломойский также владеет рядом СМИ, в частности, совладелец медиа-группы «1+1», в состав которой входят телеканалы «1+1», «2+2», ТЕТ, «ПлюсПлюс», «УНИАН ТВ» и «Бигуди». Среди активов Коломойского также авиакомпании Windrose и МАУ.

Весь бизнес олигарха и его партнеров были объединены в группу «Приват», насчитывающую сотни предприятий. В начале 2022 года состояние Коломойского оценивалось в 1,8 млрд долларов, но к ноябрю, по данным Forbes, оно сократилось до 850 млн долларов.