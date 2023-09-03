Водопроводная вода в Курессааре по-прежнему непригодна для питья

В субботу пробы водопроводной воды, взятые в разных районах Курессааре на острове Сааремаа, вновь дали положительный результат на наличие бактерий E.coli и колиформных бактерий, что делает воду непригодной для питья. В воскресенье большие цистерны с питьевой водой были отправлены в пять частей города.
Об этом сообщила пресс-служба мэрии Курессааре. Предприятие AS Kuressaare Veevärk продолжает хлорировать воду и приступило к промывке водопроводных трасс, чтобы хлорированная вода быстрее дошла до потребителей.
По словам старейшины волости Сааремаа Микка Туйска, вода с водоочистной станции Unimäe, поступающая в магистрали Курессааре, чистая, однако в разных частях города в трубопроводах присутствуют как кишечная палочка, так и колиподобные бактерии.
«Поэтому я прошу жителей Курессааре не употреблять водопроводную воду в некипяченом виде. Желательно, чтобы бутилированная или водопроводная вода предварительно кипятилась не менее 10 минут», - сказал Туйск.
В воскресенье в Курессааре цистерны с питьевой водой установлены в Туульте Роос у автозаправочной станции Alexela, на центральной площади Курессааре, на автостоянке магазина Tooma, на автостоянке магазина Jysk и у дома 27 по Мариентали теэ.
В понедельник утром волостные власти доставят бутилированную воду в школы и детские сады. Поскольку доставка занимает определенное время и в некоторые учреждения бутилированная вода может поступить не раньше обеда, родителей просят по возможности своему ребенку бутылку с водой еще дома.