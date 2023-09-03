Водопроводная вода в Курессааре по-прежнему непригодна для питья

Об этом сообщила пресс-служба мэрии Курессааре. Предприятие AS Kuressaare Veevärk продолжает хлорировать воду и приступило к промывке водопроводных трасс, чтобы хлорированная вода быстрее дошла до потребителей.

По словам старейшины волости Сааремаа Микка Туйска, вода с водоочистной станции Unimäe, поступающая в магистрали Курессааре, чистая, однако в разных частях города в трубопроводах присутствуют как кишечная палочка, так и колиподобные бактерии.

«Поэтому я прошу жителей Курессааре не употреблять водопроводную воду в некипяченом виде. Желательно, чтобы бутилированная или водопроводная вода предварительно кипятилась не менее 10 минут», - сказал Туйск.

В воскресенье в Курессааре цистерны с питьевой водой установлены в Туульте Роос у автозаправочной станции Alexela, на центральной площади Курессааре, на автостоянке магазина Tooma, на автостоянке магазина Jysk и у дома 27 по Мариентали теэ.