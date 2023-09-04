Форварду сборной Сербии по баскетболу все же удалили почку

Поначалу Федерация баскебола Сербии сообщила, что здоровью Симанича ничто не угрожает и почки в порядке, несмотря на то, что в ночь на 1 сентября игроку была проведена экстренная операция.

Сейчас стало известно, что баскетболисту из-за последствий травмы все же пришлось удалить одну из почек.