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Форварду сборной Сербии по баскетболу все же удалили почку

rus.postimees.ee
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Бориша Симанич.
Бориша Симанич. Фото: Predrag Milosavljevic

СМИ сообщают, что 30 августа баскетболист сборной Сербии Бориша Симанич получил удар локтем в область почки от форварда сборной Южного Судана Нуни Омота.

Поначалу Федерация баскебола Сербии сообщила, что здоровью Симанича ничто не угрожает и почки в порядке, несмотря на то, что в ночь на 1 сентября игроку была проведена экстренная операция.

Сейчас стало известно, что баскетболисту из-за последствий травмы все же пришлось удалить одну из почек.

Разумеется, Бориша Симанич не будет принимать участие в чемпионате мира. Но самое страшное, что теперь под вопросом и его дальнейшая карьера.

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