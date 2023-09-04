Россия останавливает ввоз семян из Эстонии

«Россельхознадзор в связи с выявлением карантинных для России и ЕАЭС (в Евразийский экономический союз входят РФ, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан – прим.ред.) организмов повилика полевая (Cuscuta spp.) и паслен трехцветковый (Solanum triflorum) в импортном семенном материале с 6 сентября приостанавливает ввоз в РФ семян из нескольких мест отгрузки Нидерландов, Израиля и Эстонии», - сообщает в понедельник, 4 сентября, сайт подразделения российского правительства, которое в том числе отвечает за контроль безопасности зерна.

В надзорном ведомстве утверждают, что опасные вредители были выявлены при проведении карантинного фитосанитарного контроля семенного материала люцерны, томата и полевицы.

Сообщение российских чиновников о присотановке ввоза семян в том числе из Эстонии, 4 сентября 2023 года. Фото: скриншот сайта Россельхознадзора

Российские чиновники напоминают, что паслен трехцветковый продуцирует большое число семян и может оккупировать значительную территорию участка за короткий период времени. «Растения паслена ядовиты, так как содержат гликоалкалоиды. Попадание растений в зеленый корм животных может привести к их отравлению», - выдают справочные данные сотрудники Россельхознадзора.

Повилика поражает сахарную свеклу, картофель, люцерну, клевер, овощи, лен, бахчевые, виноградник, малину, чечевицу, овес, ячмень, тимофеевку, садово-декоративные растения, дикорастущие древесные растения. «Вредоносность повилик чрезвычайно высока, так как это облигатные паразиты, полностью живущие за счет питательных веществ, получаемых от растения-хозяина», - продолжают ликбез о паразитах российские чиновники.



Не называя объемов посевных площадей, российские чиновники заявляют, что потенциальный экономический ущерб, в том числе от потери урожая, проведения мероприятий по локализации и ликвидации очагов повилик, составляет более 115 млрд рублей.