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КИЙК ИЛИ КЫЛВАРТ? ⟩ Центристы: «Важно стать партией премьера» vs «Капремонт ЦП нужнее»

Ааб vs Лаатс
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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  • Ааб: мы спасли партию от банкротства!
  • Лаатс: с 10 мандатами потеряно 2 млн евро

Центристская партия в воскресенье выберет нового председателя. Соотношение сил, по разным оценкам, практически равное. Победа Михаила Кылварта или Танеля Кийка непредсказуема. К чему приведет трудный выбор в условиях неопределенности?

В дискуссии Rus.Postimees приняли участие члены правления Центристской партии (ЦП), депутаты Рийгикогу Лаури Лаатс и Яак Ааб, представляющие соответственно лагерь сторонников Михаила Кылварта и Танеля Кийка.

Фрагмент беседы:

– Вопрос Яаку Аабу, поддерживающему Танеля Кийка в борьбе за лидерство среди центристов. Почему Михаил Кылварт не должен стать председателем партии?

Яак Ааб: – У центристов есть разница во взглядах на то, как нужно вести партийную работу и на чем выстраивать организацию. Не хочу сказать ничего плохого о Михаиле. Считаю, что с Танелем Кийком на посту председателя у нас будет больше возможностей влиять на государственную политику.

Лаури Лаатс: – Это неправда! У Михаила Кылварта есть большой опыт руководства партийной организацией и такой сложной системой, как Таллинн. Важно то, что Кылварт может не только руководить, но и выстраивать организацию. У Кийка нет столь богатого опыта. В качестве министра он руководил не целой организацией, а всего лишь одной сферой.

Центристская партия нуждается в реконструкции! В свое время Эдгар Сависаар заложил фундамент для того, чтобы Юри Ратас стал премьер-министром. На данном этапе партии снова необходим сильный организатор, способный выстроить систему, которая позволит ЦП стать партией премьера.

Яак Ааб: – Обсудим факты. Гениальный политик Эдгар Сависаар, создавший эту партию, в последние 6–7 лет своего правления загнал ее в изоляцию и занимался только Таллинном. На уровне государственной политики с ним никто не считался, центристы оказались в оппозиции на целые 10 лет.

– При этом результаты на выборах у вас были значительно лучше, чем сейчас…

Яак Ааб: – Однако мы не могли реализовывать свои программные обещания. И только благодаря результатам работы Юри Ратаса и его команды мы оказались в правительстве. Важно и то, что в 2016 году после смены Сависаара команда Ратаса сумела не допустить раскола партии.

– На минувших выборах итогом работы команды Юри Ратаса стала потеря 10 мандатов…

Яак Ааб: – Потеря 10 мандатов – это сложная история. Из-за неверных решений Сависаара нам пришлось последние шесть лет выплачивать многочисленные долги – на сумму более 3 млн евро. В итоге было вообще не до того, чтобы выстраивать партию как организацию, проводить масштабные избирательные кампании и т.д. Однако мы спасли партию от банкротства! В противном случае ее бы уже не было.

Лаури Лаатс: – Повторюсь, что Ратас получил возможность стать премьер-министром благодаря той самой партии, которую выстроил Сависаар. В парламенте у нас всегда было значительно больше мест, чем сейчас. Между прочим, мандаты – это деньги (парламентские партии получают финансирование от государства в зависимости от количества мандатовприм. ред.). На каждого депутата – 50 000 евро в год, за 4 года – 200 000 евро. Потеря 10 мандатов обернулась для ЦП потерей 2 000 000 евро.

Яак Ааб: – Однако риска потерять партию больше нет!

Лаури Лаатс: – Мы потеряли 10 мандатов из-за многочисленных ошибок партийного руководства. Отставка правления во главе с председателем была бы логичным шагом, но ничего подобного не произошло! Это породило новые проблемы вплоть до раскола в рядах центристов.

Сейчас мы колесим по регионам. Очевидно, что есть запрос на новую волну. Нужно было вовремя созвать конгресс и сменить руководство. Мы опоздали!

– Чем ЦП отличается от партий мейнстрима? Что нового вы могли привнести в правительство?

Лаури Лаатс: – Эстония нуждается в лево-консервативной политике. Необходимо вмешиваться в экономику – не играть с налогами, а платить дотации. Образование нужно тоже заточить под экономику.

Яак Ааб: – Мы считаем необходимым вкладываться в развитие регионов. В отличие от реформистов, которых интересует только Таллинн и Харьюмаа.

Лаури Лаатс: – Нужно остановить бегство людей из регионов. И центристы по-прежнему готовы оставаться силой, объединяющих эстонцев и русских.

Только ЦП стоит за простых людей.

– Соцдемы могут вам возразить…

Яак Ааб: – Соцдемы об этом много говорят, но ничего не делают.

Лаури Лаатс: – Мы не разделяем своих избирателей ни по языку, ни по вероисповеданию.

Яак Ааб: – Мы избегаем оценок в черно-белых тонах и делаем ставку на равновесие в обществе.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: в чью сторону склонится чаша весов? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Lene Sand
Студия Postimees: в чью сторону склонится чаша весов? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Lene Sand Фото: Madis Veltman
  • Кто не должен стать председателем ЦП?
  • Что один кандидат может делать лучше другого?
  • Предстоит выбирать между стагнацией и переменами?
  • Как вернуть потерянные регионы и закончить междоусобную войну в Нарве?
  • Чем ЦП отличается от партий мейнстрима?
  • Может ли центристов ждать судьба малой партии?
  • Почему ЦП не стала ведущей оппозиционной силой?

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Lene Sand 

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