КИЙК ИЛИ КЫЛВАРТ? ⟩ Центристы: «Важно стать партией премьера» vs «Капремонт ЦП нужнее»

В дискуссии Rus.Postimees приняли участие члены правления Центристской партии (ЦП), депутаты Рийгикогу Лаури Лаатс и Яак Ааб, представляющие соответственно лагерь сторонников Михаила Кылварта и Танеля Кийка.
– Вопрос Яаку Аабу, поддерживающему Танеля Кийка в борьбе за лидерство среди центристов. Почему Михаил Кылварт не должен стать председателем партии?
Яак Ааб: – У центристов есть разница во взглядах на то, как нужно вести партийную работу и на чем выстраивать организацию. Не хочу сказать ничего плохого о Михаиле. Считаю, что с Танелем Кийком на посту председателя у нас будет больше возможностей влиять на государственную политику.
Лаури Лаатс: – Это неправда! У Михаила Кылварта есть большой опыт руководства партийной организацией и такой сложной системой, как Таллинн. Важно то, что Кылварт может не только руководить, но и выстраивать организацию. У Кийка нет столь богатого опыта. В качестве министра он руководил не целой организацией, а всего лишь одной сферой.
Центристская партия нуждается в реконструкции! В свое время Эдгар Сависаар заложил фундамент для того, чтобы Юри Ратас стал премьер-министром. На данном этапе партии снова необходим сильный организатор, способный выстроить систему, которая позволит ЦП стать партией премьера.
Яак Ааб: – Обсудим факты. Гениальный политик Эдгар Сависаар, создавший эту партию, в последние 6–7 лет своего правления загнал ее в изоляцию и занимался только Таллинном. На уровне государственной политики с ним никто не считался, центристы оказались в оппозиции на целые 10 лет.