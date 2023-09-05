КИЙК ИЛИ КЫЛВАРТ? ⟩ Центристы: «Важно стать партией премьера» vs «Капремонт ЦП нужнее»

– При этом результаты на выборах у вас были значительно лучше, чем сейчас…

Яак Ааб: – Однако мы не могли реализовывать свои программные обещания. И только благодаря результатам работы Юри Ратаса и его команды мы оказались в правительстве. Важно и то, что в 2016 году после смены Сависаара команда Ратаса сумела не допустить раскола партии.

– На минувших выборах итогом работы команды Юри Ратаса стала потеря 10 мандатов…

Яак Ааб: – Потеря 10 мандатов – это сложная история. Из-за неверных решений Сависаара нам пришлось последние шесть лет выплачивать многочисленные долги – на сумму более 3 млн евро. В итоге было вообще не до того, чтобы выстраивать партию как организацию, проводить масштабные избирательные кампании и т.д. Однако мы спасли партию от банкротства! В противном случае ее бы уже не было.

Лаури Лаатс: – Повторюсь, что Ратас получил возможность стать премьер-министром благодаря той самой партии, которую выстроил Сависаар. В парламенте у нас всегда было значительно больше мест, чем сейчас. Между прочим, мандаты – это деньги (парламентские партии получают финансирование от государства в зависимости от количества мандатов – прим. ред.). На каждого депутата – 50 000 евро в год, за 4 года – 200 000 евро. Потеря 10 мандатов обернулась для ЦП потерей 2 000 000 евро.

Яак Ааб: – Однако риска потерять партию больше нет!