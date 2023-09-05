Конец эпохи или хитрая схема: что стоит за арестом Коломойского

«Пока, кроме покусанных пальцев Коломойского, я ничего серьезного там не вижу, - говорит он. - Если бы президент или офис президента действительно хотели бы его посадить, то он стал бы отбиваться, используя свой главный актив - «плюсы» (канал «1+1»), на который у него по-прежнему есть влияние».

Политолог Владимир Фесенко считает, что угроза для Коломойского вполне реальна, хотя признает, что уголовные дела и судебное разбирательство – это долгая история.

Он также признает, что арест, это, в том числе, и «демонстрация».

«Сейчас обострилась тема коррупции, и надо было показать, что неприкасаемых нет, и Коломойский для этого – удобная фигура, – поясняет он. - Тем самым подчеркивается, что прежних отношений больше нет, а кроме того, это - сигнал партнерам [западным]».

В то же время, все эксперты, с которыми поговорила Украинская служба Би-би-си, отмечают, что то, что подозрения против Коломойского выдвинула СБУ, так же как и то, что именно она отправила его под арест, - не случайно.

Всего лишь за неделю до его ареста Владимир Зеленский заявил, что хочет в военное время приравнять коррупцию к государственной измене.

Следовательно, если соответствующий закон будет принят, то право на расследование коррупционных дел частично перейдет от НАБУ к СБУ.