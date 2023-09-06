Ефимова, установившая рекорд юниорского чемпионата мира по плаванию, вышла в финал

Ефимова проплыла быстрее всех из двух полуфиналов, показав время 1.06,23, что также является рекордом юниорского ЧМ. До этого рекорд составлял 1.06,61.

Ее ближайшей соперницей была канадка Алексанн Лепаж, уступившая представительнице Маарьямаа почти полторы секунды. Точнее, ее время составило 1.07,60, а третье место заняла Франческа Цукка из Италии - 1.07,68. Всего в финал прошли восемь лучших.