МИД: Эстония серьезно обеспокоена падением российских дронов в Румынии

«Эстония очень серьезно относится к этой ситуации, и мы тесно общаемся с нашими коллегами в Румынии и НАТО. Мы внимательно следим за расследованием произошедшего и точным установлением обстоятельств, и выражаем полную солидарность с нашим союзником Румынией», - подчеркнул Цахкна.