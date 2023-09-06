МИД: Эстония серьезно обеспокоена падением российских дронов в Румынии

МИД Эстонии в среду обнародовал комментарий министра иностранных дел Эстони Маргуса Цахкна по поводу обнаруженных на территории Румынии возможных обломков дронов.
«Эстония очень серьезно относится к этой ситуации, и мы тесно общаемся с нашими коллегами в Румынии и НАТО. Мы внимательно следим за расследованием произошедшего и точным установлением обстоятельств, и выражаем полную солидарность с нашим союзником Румынией», - подчеркнул Цахкна.
Министр обороны Румынии Анджел Тылвэр подтвердил в среду днем, что обломки того, что могло быть российским беспилотником, найдены в районе Плауру в уезде Тулча, который граничит с украинским городом Измаил Одесской области. Всего два дня назад Минобороны Румынии отрицало эту информацию.