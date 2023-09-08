Популярная сеть автозаправок объявила рекордные скидки на топливо

Мошенничество одного из участников рынка на оптовом рынке, связанное с биодобавками, оказывает давление на конкурентов, вынуждая их продавать товар ниже своей цены, чтобы сохранить объемы продаж и остаться конкурентоспособными. В результате, однако, добросовестные участники рынка не могут агрессивно снижать розничную цену.

«Если бы ценовое преимущество, полученное в результате мошенничества на оптовом рынке, исчезло и восстановилась честная конкуренция, мы смогли бы сразу же снизить отпускную цену как минимум на пять центов. С учетом объемов продаж на топливном рынке это означало бы, что эстонские потребители экономили бы не менее пяти миллионов евро в месяц, а это уже почти 60 млн евро в год, которые остались бы в кошельках людей», - говорит Райдо Раудсепп, член правления компании Terminal.