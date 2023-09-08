Популярная сеть автозаправок объявила рекордные скидки на топливо

Сегодня, 8 сентября, сеть автозаправок Terminal Oil снижает цены на бензин на 20 центов и на дизельное топливо на 8 центов в течение всего дня на своих станциях технического обслуживания и автоматических станциях.
Цены снижены с шести утра до полуночи. Этой акцией Terminal Oil дает штормовое предупреждение розничному рынку моторного топлива, который стал беспрецедентно пассивным в условиях крупнейшего в истории мошенничества на топливном рынке.
Мошенничество одного из участников рынка на оптовом рынке, связанное с биодобавками, оказывает давление на конкурентов, вынуждая их продавать товар ниже своей цены, чтобы сохранить объемы продаж и остаться конкурентоспособными. В результате, однако, добросовестные участники рынка не могут агрессивно снижать розничную цену.
«Если бы ценовое преимущество, полученное в результате мошенничества на оптовом рынке, исчезло и восстановилась честная конкуренция, мы смогли бы сразу же снизить отпускную цену как минимум на пять центов. С учетом объемов продаж на топливном рынке это означало бы, что эстонские потребители экономили бы не менее пяти миллионов евро в месяц, а это уже почти 60 млн евро в год, которые остались бы в кошельках людей», - говорит Райдо Раудсепп, член правления компании Terminal.
Несмотря на продолжающуюся недобросовестную конкуренцию на топливном рынке, мы делаем все возможное, чтобы предложить эстонским потребителям максимально выгодные цены, заявили в компании.
Сегодня в рамках акции розничная цена бензина 95 составляет 1,599 евро/л, бензина 98 - 1,649 евро/л, дизельного топлива - 1,599 евро/л.