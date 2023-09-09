К 2010 году взгляды Кылварта были хорошо всем известны

Для значительной части эстонцев «объяснения» Кылварта просто отвратительны. У Михаила Кылварта, начавшего работать в Таллиннском горсобрании в 2009 году, сложилось определенное политическое реноме еще тогда, когда вместе с нынешним вице-мэром Владимиром Светом он инициировал движение по ношению белых лент в защиту бронзового солдата. Поэтому нынешние попытки Кылварта преподнести себя как наивного в 2010 году в политическом смысле человека, намеренно вводят в заблуждение.

Рекомендованная Яном Левченко тактика защиты в таком ключе, что времена были другие, мы были другими, Крым не был аннексирован в 2010 году, у президента Дмитрия Медведева было «человеческое лицо» («13 лет назад - это 2010 год, Крым - это Украина, президент - Дмитрий Медведев, тогда еще похожий на человека и делающий селфи в лифте»), искажает реальность. Эта тактика столь же малоубедительна, как и выдержанные в том же духе заявления Кылварта о том, что президент Ильвес участвовал в так называемых парадных мероприятиях в Москве, и что всего несколько лет назад президент Кальюлайд пожала руку Путину, который уже вел так называемую гибридную войну с Украиной на Донбассе! Но ведь в играх политиков уровня глав государств есть свои правила.