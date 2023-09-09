МНЕНИЕ ⟩ В 2010 году Россия не была «другой», а Михаил Кылварт не был наивным

Кандидат в председатели Центристской партии Михаил Кылварт, отвечая на упреки в участии в российском политическом молодежном лагере в 2010 году, утверждает, что в том лагере никто не говорил о политике, а сама Россия 13 лет назад не была агрессивным и враждебным государством. Эмерит-профессор Таллиннского университета Рейн Руутсоо не принимает эти объяснения и настаивает, что внешняя политика России уже тогда была воинственной и что Михаилу Кылварту она тогда нравилась.
Изучение политического профиля Михаила Кылварта, претендующего на роль одного из ключевых игроков в высшей политике Эстонии, наталкивается на обвинения в том, что такой анализ - это будто бы нечто похожее на политическую «охоту на ведьм». Мол, оставьте Кылварта в покое! Однако такой подход в корне неправилен. Для политика его главный капитал - это репутация, особенно в ситуации, когда политик претендует на ключевые посты, имеющие вес в определении судьбы всего нашего народа.
Право и даже обязанность задавать политикам вопросы, связанные с их деятельностью, и ожидать от них правдоподобных ответов на них - это абсолютно естественная практика во всем мире (наши соседи в Финляндии вполне рассматривают возможность отставки одного из министра в связи с тем, что он в молодости убил кота!). Главной проблемой Кылварта как политика всегда была его репутация, на которую накладывало отпечаток типичное для полтитиков Центристской партии обыкновение показывать эстонской и русскоязычной аудитории разное лицо.
При этом в состоянии эйфории от «вставания России с колен» у Кылварта все больше усиливались нотки поддержки российской политики и нападок на эстонское правительство. В этом контексте недавнее выступление Кылварта в мундире Кайтселийта выглядит нелепой клоунадой.
Журналист Ян Левченко советует Кылварту отказаться от тактики оправданий, которая искажает и скрывает факты и скорее углубляет недоверие. Кылварт пытается создать впечатление, что группа молодых людей из Эстонии, находившихся на мероприятии, организованном российскими госструктурами, участвовала в каком-то «непутинском» лагере (мол, Селигер тогда был другим) и что вообще у встреч, проходивших в лагере, не было никакой связи с политикой! Однако рекомендации Яна Левченко изменить тактику очень уязвимы для критики.
К 2010 году взгляды Кылварта были хорошо всем известны
Для значительной части эстонцев «объяснения» Кылварта просто отвратительны. У Михаила Кылварта, начавшего работать в Таллиннском горсобрании в 2009 году, сложилось определенное политическое реноме еще тогда, когда вместе с нынешним вице-мэром Владимиром Светом он инициировал движение по ношению белых лент в защиту бронзового солдата. Поэтому нынешние попытки Кылварта преподнести себя как наивного в 2010 году в политическом смысле человека, намеренно вводят в заблуждение.
Рекомендованная Яном Левченко тактика защиты в таком ключе, что времена были другие, мы были другими, Крым не был аннексирован в 2010 году, у президента Дмитрия Медведева было «человеческое лицо» («13 лет назад - это 2010 год, Крым - это Украина, президент - Дмитрий Медведев, тогда еще похожий на человека и делающий селфи в лифте»), искажает реальность. Эта тактика столь же малоубедительна, как и выдержанные в том же духе заявления Кылварта о том, что президент Ильвес участвовал в так называемых парадных мероприятиях в Москве, и что всего несколько лет назад президент Кальюлайд пожала руку Путину, который уже вел так называемую гибридную войну с Украиной на Донбассе! Но ведь в играх политиков уровня глав государств есть свои правила.
К резне, развязанной сегодняшней Россией, можно провести параллель только в виде устроенной нацистской Германией Vernichtungs - войной на уничтожение. Но можно ли сейчас принять всерьез такие оправдания Кылварта, что политика России в отношении Эстонии в 2010 году была «совсем другой» и что Россия была «нормальным соседом»? Таможенная политика России, пытавшаяся задушить экономику Эстонии, потерпела неудачу. Но разве Россия не сформулировала на языке геополитики совершенно недвусмысленную так называемую доктрину «ближнего зарубежья», ставившую целью так или иначе вернуться во времена СССР?
К 2010 году, во время организации «совершенно неполитических» лагерей на озере Селигер, Россия уже была страной-агрессором в юридическом смысле! Осенью 2008 года гибридная война, долгое время истощавшая Грузию, завершилась военной кампанией. Политика Москвы в Молдове также принимала вид гибридной войны, когда в 2006 году так называемая Приднестровская Молдавская Республика начала действия по присоединению к России (по так называемому донбасскому сценарию). Осенью 2006 года агенты Путина убили Александра Литвиненко, раскрывшего закулисную сторону агрессивной внешней политики России, и сделали это на британской территории.
Кылварт же сделал выбор в пользу оправдания политики России! Его родная партия, Центристская, в качестве члена которой он попал в горсобрание Таллинна в 2009 году, выступила в Рийикогу против осуждения российской агрессии в Грузии. Инициатива, высказанная в парламенте единомышленниками Кылварта, встретила осуждение со стороны других партий, уже видевших и для нас угрозу российской агрессии. Вмешавшись во внутреннюю политику Украины с целью остановить начавшуюся оранжевую революцию (попыткой устранения президента Ющенко путем отравления), Россия уже показала, что не собирается церемониться.
Создание указом Путина от 21 июня 2007 года фонда «Русский мир» официально закрепило так называемое использование «мягкой силы» в соседних странах. Российская пресса признала Кылварта главным лидером русского мира в Эстонии! Конечно, этому русскому миру нужны были «партнеры» и в Эстонии.
На фоне «Бронзовой ночи» гипотетическая человечность Медведева не имеет никакого значения
Поворотным моментом в публичном выражении враждебности России к политике Эстонии стала весна 2007 года, когда при поддержке российских спецслужб была запущена так называемая «Бронзовая ночь». В контексте нападения на посольство Эстонии в Москве со стороны «младопутинистов» (членов «Наших»), издевательств над послом, волны кибератак, пытавшихся парализовать эстонскую экономику и государственность, закрытия российского рынка для эстонских товаров и т. д., предполагаемое «человеческое лицо» президента Дмитрия Медведева не имеет никакого значения.
Как говорят сами россияне, «мухи отдельно, котлеты отдельно». Воинственная внешняя политика России, тенденция к восстановлению империи и т. д. - вот реальный контекст сознательного политического выбора Кылварта. Суть политических намерений Кылварта можно понять из соглашения, подписанного Центристской партией в 2004 году с путинской партией «Единая Россия», которое предусматривало проведение совместных мероприятий, в том числе - молодежных лагерей! Хотя указания, данные Кылварту Сависааром, главным доверенным лицом россиян, скрыты от общественности, нет никаких сомнений в том, что именно при поддержке Михаила Кылварта, находившегося в очень близких отношениях с Сависааром, и происходило сознательное укрепление связей с «путинской молодежью».
В том же исключительно важном контексте нужно рассматривать и усилившееся в то время сотрудничество Кылварта с посольством России. Объяснение из уст Кылварта о том, что целью этого сотрудничества было снабжение посольства издаваемой в Эстонии исторической литературой, не более правдоподобно, чем утверждение, что он участвовал в «неполитическом» лагере на Селигере.
P.S. В качестве отдельной проблемы нужно рассматривать то, что Кылварт отрицает возможность его вербовки на Селигере (организация лагерей такого типа - это как раз классика вербовки). Ну, бог его знает. Но с точки зрения надежности и рисков шантажа в отношении крупного политика, безусловно, эта тема заслуживает внимания, причем не только в связи с делами на Селигере, но и в свете контактов Кылварта с посольством России.