ВИДЕО ⟩ Лидер центристов Кылварт: «Проблему Ратаса и Тоом разрулят избиратели»

Я против не Закона о переходе, а против галочек в этом процессе!
Повторюсь, что уже сейчас потребность в том, чтобы получать образование на эстонском языке значительно больше, чем мы в состоянии предоставить. Давайте подумаем и о тех детям, которые не могут получать это образование – из-за отсутствия учителей или возможностей. Что важнее? Уровень их образования и знание эстонского языка или формальная галочка и переводе образования на эстонский язык?
Надо создавать возможности для перехода.
– Партии предрекают раскол и обещают политическую изоляцию. Возможно ли это? Как этого избежать?
– Думаю, что за всю историю Центристской партии нам это предрекали не один десяток раз. И были разные периоды, включая периоды противостояний в партии. И каждый раз партия находила здравый смысл, чтобы собраться и идти дальше. Уверен, что этот потенциал у нас по-прежнему есть.
– Ваши оппоненты убеждены, что Центристская партия превратится в так называемую русскую партию, опирающуюся на Таллинн. Высока ли опасность окончательно потерять регионы?
– Об этом шла речь и на предвыборных дебатах. Грустно, что такую риторику, направленную против Центристской партии, использовали даже мои коллеги-однопартийцы. Однако съезд дал на это ответ!
Если бы меня поддерживал только Таллинн или только русскоязычные однопартийцы, не было бы такого результата. Большинство в правлении – тоже за теми кандидатами, которые поддерживали меня. В правлении есть и представители регионов: Пярнумаа, Тарту, Сааремаа, Выру. Эти люди пришли меня поддержать, поверив, что у партии есть шанс на развитие. Граница не проходила по национальному водоразделу.