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ВИДЕО ⟩ Лидер центристов Кылварт: «Проблему Ратаса и Тоом разрулят избиратели»

«Я не против закона о переходе, а против галочек!»
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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  • Это еще не победа: дальше или вместе, или никак
  • Не Хуссару решать, кому место в правительстве
  • Без труда не станешь партией премьера

Победа Михаила Кылварта в борьбе за пост председателя Центристской партии вызвала острую реакцию среди оппонентов. Партии предрекают раскол и обещают политическую изоляцию. Возможно ли это? Как избежать худшего?

Новый лидер центристов Михаил Кылварт дал первый развернутый комментарий на русском языке в студии Rus.Postimees в прямом эфире.  

Выдержки из беседы:

– Как вы расцениваете свой успех на выборах? Это победа или начало новой борьбы?

– Я бы не называл это победой. На сегодняшний день перед нами стоит большая задача: объединить партию. Выборы показали, что мой конкурент-однопартиец Танель Кийк получил достаточно широкую поддержку, поэтому победа в партии будет зависеть от того, сумеем ли мы объединить эти два потенциала.

Безусловно, будет нелегко. Вижу, что и у Танеля есть понимание того, что если партия расколется, то такой политический ресурс никому не будет нужен: ничего серьезного не удастся добиться. Поэтому или вместе, или никак.

– Дадут ли вам время на то, чтобы вы сумели доказать, что справитесь с руководством партией?

– Сейчас основная критика исходит от конкурентов ЦП. Отчасти это можно даже воспринимать как комплимент. Вряд ли бы их устроило, что партия будет расти и развиваться. Поэтому к происходящему я отношусь спокойно. Внутри же партии действительно придется поработать.

Люди пребывают в ожидании. Очевидно, что они устали. Несколько месяцев внутрипартийной борьбы сильно всех истощили. Прежде всего – эмоционально. Уверен, что большинство хочет стабильности и, наконец-таки, общего пути.

– Глава «Ээсти 200» поспешил заявить, что Михаилу Кылварту не место в правительстве. Как вы прокомментируете это заявление?

– Наверное, это будет решать не председатель партии «Ээсти 200». Прежде всего, это решать избирателю. Скорее всего, серьезный шанс попасть в правительство у ЦП появится после следующих парламентских выборов. Да, конечно, технически можно и сейчас оказаться в коалиции, но тогда нужно отдавать отчет в том, что только в качестве младшего партнера, – в любом случае с Партией реформ – и играть по тем правилам игры, которые будут создаваться со стороны. Полагаю, что нам это не подходит.

Конечно, если случится чудо и мы сможем в качестве малого партнера продвинуть максимальное количество наших программных обещаний и реализовать максимальное количество проектов, то такое партнерство можно обсуждать. Пока же это выглядит как не очень осуществимая теория.

Внутри партии, особенно перед выборами, звучало утверждение, что мы должны быть в правительстве, быть партией премьера, и одновременно звучала критика в адрес Партии реформ. Однако почему-то не озвучивалось логическое продолжение: если мы хотим быть в правительстве до выборов в Рийгикогу, то придется создавать коалицию с Партией реформ, которая никуда не денется из правительства в течение следующих трех лет.

– Что на данном этапе для центристов важнее: стать партией премьера или успокоить всех недовольных и обрести свое лицо, занявшись капремонтом партии?

– Конечно, мы можем говорить об амбициях партии премьер-министра или об амбициях премьер-министра. А это не одно и то же!

Да, я хочу вывести Центристскую партию на уровень партии премьер-министра.

И моя роль в этом процессе не является примарной. Однако я прекрасно понимаю, что к этому можно прийти в лучшем случае через 3,5 года, после следующих парламентских выборов.

И прежде, чем говорить о портфеле премьер-министра, надо понять, что мы еще не готовы к этому. Сначала нужно восстановить ресурс партии, завоевать доверие избирателей, поработать над структурой и системой партии, потом подойти в качестве сильной партии к муниципальным выборам 2025 года и только потом, в 2027 году, претендовать на что бы то ни было.

Первым серьезным пробным камнем будет 2025 год. Если мы не восстановим свои позиции в местных самоуправлениях, то не будет никакого шанса и в 2027 году.

Тяжелую рутинную работу придется вести несколько лет. Это вам не лозунги раздавать «Мы хотим стать партией премьера!», а большая работа.

В следующем году нас ждут и выборы в Европарламент. Они будут важны и для меня, как для нового председателя партии, потому что мы не можем показать на этих выборах то, что наш рейтинг упал.

– Как вы будете разруливать на выборах в Европарламент проблему Ратаса и Тоом, которые будут вдвоем бороться за один мандат?

– Эту проблему будут разруливать избиратели. Чем больше в списке сильных кандидатов от ЦП, тем больше шансов получить этот самый мандат.

– То есть, вы не будете чинить препятствий и создавать ситуацию, при которой один из политиков просто не попадет в список кандидатов?

– Это неправильно и по сути, и исходя из политических соображений.

Искусственное противостояние может привести к тому, что мы и одного мандата не получим.

Когда есть два сильных кандидата, то лучше поднять высоко наше знамя и сказать, что мы претендуем на два мандата. Именно с таким подходом правильнее выходить на выборы.

– Что вы будете делать с мятежной фракцией центристов в Рийгикогу? И будете ли вы менять генсека партии?

– С приходом нового председателя всегда меняется генсек. Это норма! Не надо в этом видеть злой умысел или желание почистить ряды.

Что касается мятежной фракции, то я бы такой термин не использовал. Что значит «мятежная фракция»? Я не понимаю. Если мы не сможем наладить отношения внутри партии, то у нас везде будут проблемы – и не только во фракции Рийгикогу. Думаю, что просто из прагматических соображений мы сумеем для начала наладить работу, а потом убежденно идти дальше общим курсом.

– Бытует мнение, что фракция Кийка и Ратаса больше поддерживает переход на эстонский язык обучения, чем вы. Будет ли партия под вашим началом бороться против уже принятого закона о переходе?

– Закон свершился! На данный момент это является свершившимся фактом. За что надо бороться, так это за детей. За возможность получать нормальное образование. В нынешних условиях это зачастую невозможно. Мы стахановскими темпами хотим перевести образование на эстонский язык, но ресурса для этого в реальности нет. Обвинять при этом будут местные самоуправления. Еще легче обвинять по политическому признаку – мол, центристы против, поэтому ничего и не получилось. Мы слышим это уже не один год.

Я против не Закона о переходе, а против галочек в этом процессе!

Повторюсь, что уже сейчас потребность в том, чтобы получать образование на эстонском языке значительно больше, чем мы в состоянии предоставить. Давайте подумаем и о тех детям, которые не могут получать это образование – из-за отсутствия учителей или возможностей. Что важнее? Уровень их образования и знание эстонского языка или формальная галочка и переводе образования на эстонский язык?

Надо создавать возможности для перехода.

– Партии предрекают раскол и обещают политическую изоляцию. Возможно ли это? Как этого избежать?

– Думаю, что за всю историю Центристской партии нам это предрекали не один десяток раз. И были разные периоды, включая периоды противостояний в партии. И каждый раз партия находила здравый смысл, чтобы собраться и идти дальше. Уверен, что этот потенциал у нас по-прежнему есть.

– Ваши оппоненты убеждены, что Центристская партия превратится в так называемую русскую партию, опирающуюся на Таллинн. Высока ли опасность окончательно потерять регионы?

– Об этом шла речь и на предвыборных дебатах. Грустно, что такую риторику, направленную против Центристской партии, использовали даже мои коллеги-однопартийцы. Однако съезд дал на это ответ!

Если бы меня поддерживал только Таллинн или только русскоязычные однопартийцы, не было бы такого результата. Большинство в правлении – тоже за теми кандидатами, которые поддерживали меня. В правлении есть и представители регионов: Пярнумаа, Тарту, Сааремаа, Выру. Эти люди пришли меня поддержать, поверив, что у партии есть шанс на развитие. Граница не проходила по национальному водоразделу.

– Партии предрекают уход целого ряда политиков. Готовы ли вы к этому? Сколько активных членов партия может потерять?

– Я не готов потерять ни одного видного политика в Центристской партии. Если люди, которые в преддверии съезда подавали разрушительные для партии сигналы (Яанус Карилайдприм. ред.), готовы изменить свою позицию и прийти к понимаю того, что дальше надо работать вместе, я открыт для сотрудничества внутри партии со всеми.

Замечу, что пока не видно глобального исхода. После съезда я обратился ко всем членам партии, признав, что существенная часть партии (но не большинство!) не поддержала меня на выборах. У этих людей есть определенные опасения относительно меня. Поэтому мне нужно время для того, чтобы доказать однопартийцам, в том числе и тем, кто меня сейчас не поддерживает, что я смогу соответствовать новой роли.

– Как вы собираетесь объединять партию?

– Ничего не поделаешь, это во многом будет зависеть от личного контакта. Я проехал по кругу с визитами по всем регионам, за исключением тех, куда меня не очень хотели приглашать. Теперь я смогу в новом статусе посетить все регионы, пообщаюсь с людьми. В общении возникает контакт и доверие.

– Вы пытаетесь на своем примере разрушить стеклянный потолок. Не кажется ли вам, что это борьба с ветряными мельницами?

– А как по-другому?

Центристская партия, по сути, всегда была своеобразным тараном стеклянных потолков.

Мы говорили всегда о консолидации общества и равных возможностях. Мы же про это! Если мы внутри партии начнем говорить обратное, что одному что-то дозволено, а другому – нет, то как мы можем нести этот сигнал в общество? Считаю важным показать нашим людям, что независимо от места рождения, национальности и родного языка, в Эстонии можно всего добиться! Разумеется, если ты в состоянии работать соответственно и в той же мере.

– Принимая на себя удар критики, вы невольно отводите внимание от скандала с Каей Каллас?

– Теоретически, завтра мне могут выдвинуть вотум недоверия в Таллиннском горсобрании. Есть предположение, что это политический маневр. Текст вотума составлен достаточно беззубо: нет ни анализа, ни статистики, ни конкретных претензий. Тем не менее, у городской оппозиции есть легитимное право инициировать вотум недоверия, и они его используют. Это нормально! У меня будет возможность еще раз объяснить позицию города - почему дорожное строительство в таких масштабах было необходимо и предпринято именно сейчас.

Подробнее в повторе!

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире новый председатель Центристской партии (ЦП), мэр Таллинна Михаил Кылварт. / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Lene Sand
На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире новый председатель Центристской партии (ЦП), мэр Таллинна Михаил Кылварт. / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Lene Sand Фото: Eero Vabamägi
  • Есть ли у нового лидера центристов время на то, чтобы суметь доказать, что он справится с руководством партии?
  • Глава «Ээсти 200» поспешил заявить, что Кылварту не место в правительстве. Что противопоставит новый председатель попыткам изоляции партии?
  • Центристам предрекают раскол рядов. Как избежать худшего? Сколько активных членов партия может потерять?
  • Как новый председатель собирается объединять партию?
  • Приняв на себя удар критики, Михаил Кылварт отвлек внимание от скандала с Каей Каллас?
  • Продолжит ли Кылварт настаивать на том, чтобы сидящие на двух креслах центристы (в горсобрании Таллинна и Рийгикогу) определились с выбором?

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Lene Sand  

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