ВИДЕО ⟩ Лидер центристов Кылварт: «Проблему Ратаса и Тоом разрулят избиратели»

– То есть, вы не будете чинить препятствий и создавать ситуацию, при которой один из политиков просто не попадет в список кандидатов?

– Это неправильно и по сути, и исходя из политических соображений.

Искусственное противостояние может привести к тому, что мы и одного мандата не получим.

Когда есть два сильных кандидата, то лучше поднять высоко наше знамя и сказать, что мы претендуем на два мандата. Именно с таким подходом правильнее выходить на выборы.

– Что вы будете делать с мятежной фракцией центристов в Рийгикогу? И будете ли вы менять генсека партии?

– С приходом нового председателя всегда меняется генсек. Это норма! Не надо в этом видеть злой умысел или желание почистить ряды.

Что касается мятежной фракции, то я бы такой термин не использовал. Что значит «мятежная фракция»? Я не понимаю. Если мы не сможем наладить отношения внутри партии, то у нас везде будут проблемы – и не только во фракции Рийгикогу. Думаю, что просто из прагматических соображений мы сумеем для начала наладить работу, а потом убежденно идти дальше общим курсом.

– Бытует мнение, что фракция Кийка и Ратаса больше поддерживает переход на эстонский язык обучения, чем вы. Будет ли партия под вашим началом бороться против уже принятого закона о переходе?