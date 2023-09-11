Российские автомобили все еще могут въезжать в Эстонию, несмотря на позицию Еврокомиссии

Налогово-таможенный Департамент сообщает, что в настоящее время запрет на въезд в Эстонию автомобилей с российскими номерами еще не введен. В минувшие выходные Еврокомиссия сообщила, что россиянам запрещен въезд в страны ЕС на личных автомобилях, зарегистрированных в РФ.
Европейская комиссия опубликовала позицию, согласно которой санкции, введенные в отношении России, распространяются также на легковые автомобили частных лиц, независимо от цели въезда в Европейский союз и периода пребывания в ЕС, сообщается в понедельник 11 сентября на сайте Налогово-таможенного Департамента Эстонии после того, как в минувшие выходные СМИ растиражировали нашумевший комментарий Еврокомиссии.
В то же время в сообщении чиновников Эстонии уточняется, что фактических изменений в вопросе пропуска автомобилей с номерами РФ в настоящий момент не произошло.
«В первую очередь толкование касается легковых автомобилей с российскими номерными знаками, въезд которых в Европейский союз запрещен. Налогово-таможенный департамент совместно с другими компетентными учреждениями анализирует влияние и объем данной позиции. О возможных изменениях в организации работы информируем клиентов на нашем веб-сайте. В коммерческих целях импорт легковых автомобилей по-прежнему запрещен», - гласит сообщение на сайте Налогово-таможенного Департамента.
Примерно такие же разъяснения чиновники дают и в частном порядке. Журналист Александр Плющев в своем Telegram-канале опубликовал ответ, который получила от эстонских таможенников одна из его подписчиц.
«На данный момент эстонская таможня применяет то же поведение, что и раньше, при пересечении границы транспортными средствами. В случае изменений мы сообщим клиентам отдельно через внешний сайт», - ответили чиновники обеспокоенной девушке.
В свою очередь руководитель Налогово-таможенного департамента по таможенному контролю Антс Кутти в комментарии ERR отметил, что в настоящее время идут консультации по этой ситуации с коллегами в соседних странах ЕС.
«На данный момент налогово-таможенная служба занимается тем, что мы тоже изучаем подробно этот документ. Сейчас решение такое, что вопрос следует обсудить с Литвой, Латвией и Финляндией. Надо узнать, как они понимают этот документ. Важен принцип - если мы что-то меняем, то мы на всех внешних сухопутных границах действуем одинаково», - отметил Кутти.
Изучить оригинальное сообщение Еврокомиссии можно на официальном сайте ведомства.