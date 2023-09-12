Джордж Буш: я шокирован тем, что Евгений Пригожин – парень, подававший мне еду

Буш рассказал об этом на конференции «Ялтинская европейская стратегия». У бывшего президента США спросили, шокировало ли его известие о гибели Евгения Пригожина в авиакатастрофе в Тверской области.

«Нет, что меня шокирует, так это то, что на днях я увидел фотографию с саммита G8 в Санкт-Петербурге, где он был парнем, который подавал мне еду», - сказал Буш.

Он назвал Пригожина «шеф-поваром» президента России Владимира Путина и отметил, что тот присутствовал на фотографии, сделанной в 2006 году в Петербурге.

Буш добавил, что не помнит, чтобы лично встречался с Пригожиным. «Все, что я знаю, это то, что я выжил», - добавил Буш.

Евгений Пригожин обслуживал в качестве официанта Джорджа Буша и его жену Лору Буш во время ужина с Владимиром Путиным 14 июля 2006 года. Пригожин, по всей видимости, подавал Бушу напиток.

Yevgeny Prigozhin and Vladimir Putin with George and Laura Bush in Villa Lindstrem, 2006. pic.twitter.com/Iwu1GzYiMj — Laocoon of Troy (@LaocoonofTroy) August 11, 2023