Вопрос читателя ⟩ Обязан ли работодатель сохранить рабочее место за человеком, отправляющимся на срочную военную службу?

Отвечает ведущий юрист-консультант Инспекции труда Яана Ваус Мадурейра Сильва

Во время нахождения на военной службе, работник имеет законное основание для отказа от выполнения работы. Это означает, что трудовой договор продолжает действовать, но работодатель не может требовать от работника выполнения работы в период прохождения им военной службы.

Прекращение трудового договора возможно только на разрешенных законом основаниях. Согласно п. 6 ч. 1 ст. 92 Закона о трудовом договоре, расторжение трудового договора из-за пребывания на срочной военной службе запрещено.

Таким образом, работодатель обязан сохранить за работником его рабочее место на время прохождения им срочной военной службы.