Работнику необходимо пройти срочную военную службу. Обязан ли я как работодатель сохранить его рабочее место?
Вопрос читателя ⟩ Обязан ли работодатель сохранить рабочее место за человеком, отправляющимся на срочную военную службу?
Отвечает ведущий юрист-консультант Инспекции труда Яана Ваус Мадурейра Сильва
Во время нахождения на военной службе, работник имеет законное основание для отказа от выполнения работы. Это означает, что трудовой договор продолжает действовать, но работодатель не может требовать от работника выполнения работы в период прохождения им военной службы.
Прекращение трудового договора возможно только на разрешенных законом основаниях. Согласно п. 6 ч. 1 ст. 92 Закона о трудовом договоре, расторжение трудового договора из-за пребывания на срочной военной службе запрещено.
Таким образом, работодатель обязан сохранить за работником его рабочее место на время прохождения им срочной военной службы.
Однако не исключено, что трудовые отношения не могут быть прекращены и по другим законным основаниям. Например, в случае срочного трудового договора – по истечении срока, а в случае сокращения штата предприятия в связи с увольнением - по собственному желанию работника или, если обе стороны желают прекращения трудовых отношений, по соглашению сторон.