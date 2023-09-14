Время коммента ⟩ Рубцы оккупации: что же не так с названиями улиц в Нарве?

Брошенный советскими военными завод по размагничиванию корпусов кораблей в порту Хара, Лахемааский национальный парк. Фото: Mihkel Maripuu/pm/scanpix Baltics

Но что бы они ни думали, с каким бы недоверием ни привыкали к новой жизни, она все равно брала свое. Государство сделалось другое – с другими героями и жертвами, с другим залом славы, если угодно. Да, его и сейчас искренне презирают все, кто считают, что герои были только в СССР. И да, таких людей реально много в России, потому что тамошнее государство ничего не делало, чтобы изменить это представление, но только на нем паразитировало. И массовое распространение мифа, что советский солдат только и делал, что освобождал, не поколебала даже бесчестная война в Украине. Потому что иначе рухнет мир.

Можно ли тут жить... Фото: Wikimedia Commons

В России переименование улиц началось в 1990-е, с разной интенсивностью продолжалось в крупных городах, но скоро захлебнулось. До средних и малых населенных пунктов оно и вовсе не дошло. Дело не только в том, что все постсоветские годы в городах России остаются улицы с названиями Ленина, Советская и Октябрьская. Всюду имена советских чиновников, военачальников, офицеров спецслужб и солдат, отличившихся в так наз. «горячих точках» и точно так же провозглашенных государством героями. Вне зависимости от того, что они творили в Афганистане, Анголе и Чечне. Разницы никакой нет, потому что, как мы знаем, Россия нигде не кончается, и это уже не надо доказывать.