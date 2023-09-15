«Дискриминации нет». Премьер Каллас ответила на запрос депутата Чаплыгина о русских школах

По словам Каллас, закон никого не дискриминирует, так как правительство руководствуется Конституцией Эстонской Республики, согласно которой никто не может подвергаться дискриминации по признаку национальности, расы, цвета кожи, пола, языка, происхождения, религии, политических или иных убеждений, имущественного, социального положения или других обстоятельств.

«В Докладе о развитии человеческого потенциала Эстонии за 2016-2017 годы уже отмечается, что сегрегация по языковому признаку создает раскол в обществе, приводя к ощутимому неравенству. Например, если большинство выпускников эстоноязычных основных школ продолжают обучение в гимназиях, то молодые люди, окончившие русскоязычные основные школы, чаще всего продолжают обучение в профессиональных учебных заведениях», - отвечает Каллас.

По словам премьера, отчет по мониторингу интеграции за 2020 год показал, что только 12 процентов родителей, для которых эстонский не является родным языком, хотят, чтобы их ребенок получал только русскоязычное образование. «В последние годы в учебных заведениях с эстонским языком обучения наблюдается явный рост числа учащихся с родным языком, отличным от эстонского, - в среднем более чем на тысячу учащихся в год в основных школах», - отмечает премьер-министр.

Также Каллас заявила, что в вопросе перехода на эстоноязычное обучение в правительстве одинаково относятся ко всем этническим меньшинствам: «Мы не отдаем предпочтения ни одному из них. Семь процентов населения Эстонии относится к третьей национальности (кроме эстонской и русской, до 24.02.2022).

Эксперты ООН выявили дискриминацию

Эксперты ООН по правам человека утверждают, что поправки в законы Эстонии об образовании, которые были приняты в декабре 2022 года, вводят «ограничительные и потенциально дискриминационные меры, затрагивающие права этнических и языковых меньшинств в сфере образования».

В сообщении есть ссылка на утверждения идеологов реформы, что «изучение языка и культуры» детям из числа меньшинств, чей родной язык не является эстонским, будет разрешено только при определенных условиях, в рамках этих конкретных занятий и в течение короткого периода времени.

«Другими словами, язык меньшинств фактически упразднен как средство обучения», - цитирует сайт всемирной организации выводы экспертов ООН по правам человека.

В сообщении отдельно выражается беспокойство за русскоязычное население Эстонии.