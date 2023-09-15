Большинство потенциальных работников наводят справки о работодателе

Результаты организованного порталом cvkeskus.ee и Агентством по исследованию зарплат исследования рынка труда, в котором приняло участие более десяти тысяч респондентов, показали, что перед подачей заявки на вакансию большинство людей ищут дополнительную информацию о работодателе, а каждый второй потенциальный работник проверяет финансовое состояние предприятия.
Чаще всего потенциальные работники ищут дополнительную информацию на веб-странице работодателя (77 процентов респондентов делают это всегда или часто) и изучают информацию о работодателе в интернете (69 процентов респондентов). Более половины потенциальных работников (55 процентов) часто или всегда заходят на страницы предприятия в социальных сетях.
«Помимо самого предложения о работе, у потенциальных работников есть в общей сложности около десяти разных точек соприкосновения с будущим работодателем, каждая из которых влияет на решение предложить свою кандидатуру на вакансию и поэтому должна учитываться работодателями при создании процесса подачи заявок», - сказала руководитель отдела по подбору персонала cvkeskus.ee Грете Адлер.
Прежде чем подать заявку на вакансию, около половины потенциальных работников всегда или часто выясняют в общедоступных базах данных средний уровень зарплат у работодателя и проверяют финансовое состояние предприятия. 45 процентов работников ищут и просматривают связанные с предприятием фотографии и видеоролики, 38 процентов спрашивают знакомых об опыте взаимодействия с предприятием, а более чем каждый третий потенциальный работник (36 процентов) наводит справки о руководителях предприятия.
Тщательнее всего изучают информацию о будущем работодателе работники банковского сектора, реже всего поиском дополнительной информации о потенциальном работодателе занимаются люди, ищущие работу в сфере охраны правопорядка.
Адлер добавила, что, по результатам исследования, высокооплачиваемые работники гораздо тщательнее наводят справки перед подачей заявки на вакансию, изучая финансовое положение предприятия и дополнительную информацию о его руководителях. «Если компания, например, не подала годовой финансовый отчет, то для многих это станет красным флагом, и сильные кандидаты предпочтут не отправлять свою заявку на вакансию», - добавила Адлер.
В течение последних шести месяцев чуть более, чем каждый четвертый респондент (26 процентов) подал заявку о приеме на новое место работы. Большинство ищущих работу людей подавали заявки сразу на несколько предложений о работе - только 21 процент соискателей работы предложили свою кандидатуру на одну вакансию.
18 процентов респондентов из числа недавно подававших заявки на вакансии отметили, что за последние месяцы они подали заявки на две вакансии, 30 процентов - на 3-5 вакансий и 28 процентов - более, чем на шесть вакансий.
Агентство по исследованию зарплат и портал поиска работы cvkeskus.ee два раза в год организуют всеэстонское исследование рынка труда и зарплат, в ходе которого проводится опрос работодателей и работников. В опросе приняли участие 10 532 работника со всей Эстонии.