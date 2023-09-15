Большинство потенциальных работников наводят справки о работодателе

Чаще всего потенциальные работники ищут дополнительную информацию на веб-странице работодателя (77 процентов респондентов делают это всегда или часто) и изучают информацию о работодателе в интернете (69 процентов респондентов). Более половины потенциальных работников (55 процентов) часто или всегда заходят на страницы предприятия в социальных сетях.

«Помимо самого предложения о работе, у потенциальных работников есть в общей сложности около десяти разных точек соприкосновения с будущим работодателем, каждая из которых влияет на решение предложить свою кандидатуру на вакансию и поэтому должна учитываться работодателями при создании процесса подачи заявок», - сказала руководитель отдела по подбору персонала cvkeskus.ee Грете Адлер.

Прежде чем подать заявку на вакансию, около половины потенциальных работников всегда или часто выясняют в общедоступных базах данных средний уровень зарплат у работодателя и проверяют финансовое состояние предприятия. 45 процентов работников ищут и просматривают связанные с предприятием фотографии и видеоролики, 38 процентов спрашивают знакомых об опыте взаимодействия с предприятием, а более чем каждый третий потенциальный работник (36 процентов) наводит справки о руководителях предприятия.

Тщательнее всего изучают информацию о будущем работодателе работники банковского сектора, реже всего поиском дополнительной информации о потенциальном работодателе занимаются люди, ищущие работу в сфере охраны правопорядка.