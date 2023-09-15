Министерство финансов: от плана повышения налогов отказаться невозможно

Поскольку летний экономический прогноз Эстонии оказался лучше, чем первоначально предполагало Министерство финансов, Postimees решил выяснить, возможна ли отмена повышения налогов.
В наступающем году жителей Эстонии ждет повышение НДС и подоходного налога с 20 процентов до 22 процентов, а также новый налог на автомобили, повышение различных государственных пошлин и многого другого. В то же время правительство хранит молчание по поводу сокращений государственного сектора. В связи с этим мы провели мини-интервью с представителями Министерства финансов, которое подготовила Сиири Суутре.
- Спрошу, как идут дела с поиском мест экономии в в государственном секторе?
- Работа над этим продолжается, соглашение планируется достичь в конце этой недели. Экономия является частью планирования госбюджета на следующий год, согласно плану, проект RE2024 планируется передать в Рийгикогу 27.09.2023.
- В связи с этим я посмотрела госзакупки некоторых учреждений государственного сектора в этом году. Список далеко не окончательный и исчерпывающий, но неужели Министерство финансов не видит здесь мероприятий, которые могли бы обеспечить потенциал экономии?
- Министерство финансов осуществляет государственный надзор за законностью деятельности учреждений при исполнении Закона о государственных закупках. Министерство не контролирует целесообразность деятельности закупщиков, а также не оценивает эффективность решений и действий. Каждое учреждение лучше всех знает потребности своего административного округа и самостоятельно принимает решения о государственных закупках.
- Если мы объединим экономический прогноз, который примерно на миллиард евро лучше, чем ожидалось, и потенциальные сокращения в государственном секторе, существует ли сценарий, при котором повышение налогов может быть отменено?
- Отметим, что в контексте экономического прогноза речь все же идет о минусах. Деньги не поступают, просто летний прогноз показал, что вместо 1,7 миллиарда не хватает 1,3 миллиарда евро. Это означает, что бюджет по-прежнему находится в очень большом дефиците, и даже с учетом налоговых изменений выбраться из минуса будет очень сложно. Это длинный путь.
- Передаю вопрос предпринимателя из эстонского сектора лесоводства: он отмечает, что сегодня Швеция снижает акцизы на топливо, а Латвия увеличила объемы лесозаготовок на 50 процентов во время последнего кризиса, чтобы поддержать местную промышленность. Он спрашивает, какие меры принимает нынешнее правительство для увеличения экспорта Эстонии и сбора налогов с экспорта?
- Мерами поддержки бизнеса и экспорта занимаются Министерство экономики и коммуникаций и Эстонская ассоциация информационной безопасности.