Министерство финансов: от плана повышения налогов отказаться невозможно

В наступающем году жителей Эстонии ждет повышение НДС и подоходного налога с 20 процентов до 22 процентов, а также новый налог на автомобили, повышение различных государственных пошлин и многого другого. В то же время правительство хранит молчание по поводу сокращений государственного сектора. В связи с этим мы провели мини-интервью с представителями Министерства финансов, которое подготовила Сиири Суутре.

- Спрошу, как идут дела с поиском мест экономии в в государственном секторе?

- Работа над этим продолжается, соглашение планируется достичь в конце этой недели. Экономия является частью планирования госбюджета на следующий год, согласно плану, проект RE2024 планируется передать в Рийгикогу 27.09.2023.

- В связи с этим я посмотрела госзакупки некоторых учреждений государственного сектора в этом году. Список далеко не окончательный и исчерпывающий, но неужели Министерство финансов не видит здесь мероприятий, которые могли бы обеспечить потенциал экономии?

- Министерство финансов осуществляет государственный надзор за законностью деятельности учреждений при исполнении Закона о государственных закупках. Министерство не контролирует целесообразность деятельности закупщиков, а также не оценивает эффективность решений и действий. Каждое учреждение лучше всех знает потребности своего административного округа и самостоятельно принимает решения о государственных закупках.