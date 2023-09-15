Финляндия запретила въезд российских автомобилей

Глава МИД Элина Валтонен (Коалиционная партия) заявила, что Финляндия запрещает въезд российских автомобилей. Запрет вступает в силу с субботы, 16 сентября.

«Финляндии следовало пересмотреть трактовку рекомендаций ЕС по ввозу зарегистрированных в РФ автомобилей. Этим занимались МИД вместе с таможней. Наше решение в том, что полуночи запрет вступает в силу», – заявила министр иностранных дел.

В правилах будут исключения. Так, запрет на въезд не касается граждан ЕС и людей из их ближайшего круга, сотрудников дипмиссий или людей, направляющийся в Финляндию по гуманитарным причинам.

Ограничения будут касаться и уже находящихся в Финляндии российских автомобилей, как Валтонен заявила в ответ на вопрос Yle.

По ее словам, даже постоянное проживание в стране не дает право на использование зарегистрированных в России автомобилей на территории Финляндии.

Транспортные средства должны покинуть страну через полгода, до 16 марта 2024 года.

«Финляндия считает важным одинаковое применение санкционной политики во всех странах Евросоюзы, – подчеркнула глава внешнеполитического ведомства», – сказала она.

По ее словам, Финляндия готова выполнять антироссийские ограничения, которые введены на уровне ЕС.

Ранее Латвия, Литва и Эстония закрыли въезд на свою территорию для владельцев российских автомобилей. Руководитель санкционного отдела МИД Пиа Сариваара на прошлой неделе заявила Yle, что Финляндия собирается обсудить этот вопрос с другими странами ЕС, которые граничат с РФ.

При этом в МИД заверили, что автомобили с российскими номерами пока могут въезжать в Финляндию.