История собаки, трагически потерявшей хвост, приняла неожиданный поворот

Вскоре после публикации новости на портале «Барбос» Эстонское общество защиты животных сообщило, что сильно пострадавшая собака на этой неделе перенесла еще одну операцию, в ходе которой ей откорректировали половые органы. Таким образом, расходы на лечение собаки уже выросли до 4000 евро. Хотя собаке уже был найден приют, домой она все еще не может вернуться, так как ей необходимо пройти восстановление в больнице.

Хвост Кусти пришлось ампутировать. Фото: Eestimaa Loomakaitse Liit

По данным Эстонского общества защиты животных, собаку зовут Кусти, ей пять или шесть лет, и, по словам очевидцев, владелец Кусти плохо заботился о своей собаке, а также животное страдает уже много лет.

Кусти. Фото: Eestimaa Loomakaitse Liit

«Поскольку хозяин крайне небрежно относится к животным, он также позволял Кусти свободно бегать по дорогам, так что за свою жизнь собаку уже несколько раз сбивали машины. Медицинской помощи ему, конечно, так и не оказали, но он как-то сам поправился, потому что у него было огромное желание жить», - рассказал волонтер общества.

Обществу защиты животных срочно нужны пожертвования для оплаты медицинских расходов Кусти.