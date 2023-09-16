Глава МВД о переговорах по бюджету: ситуация патовая

Больше всего министры спорили об идее ввести налог на сверхприбыль для банков, сообщила в субботу программа новостей телеканала ETV+ «Актуальная камера».

По словам Ляэнеметса некоторые члены кабмина изменили свое мнение и готовы поддержать инициативу соцдемов, однако их все еще меньшинство.

Также была достигнута договоренность относительно автомобильного налога , за основу будет взята ранее предложенная модель налогооблажения привязанная к выбросам СО2.

В четверг и пятницу члены правительства собирались в Вихула для обсуждения государственного бюджета на следующий год и бюджетной стратегии страны на ближайшие четыре года.

Однако в четверг правительство не смогло прийти к соглашению в ходе переговоров по бюджету, затянувшихся до позднего вечера.

Насколько известно Postimees, поздно вечером в четверг политики не питали надежд на то, что какое-либо соглашение будет достигнуто и в пятницу.