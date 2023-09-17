Правильный гид ⟩ Бросок вдоль фьорда: чего еще нельзя пропустить в Хельсинки

Больница Эйра архитектора Ларса Сонка. Фото: Wikimedia Commons

После этого обманчивого великолепия можно пересечь парк, где стоит церковь Агриколы, – он называется Техтаанпуйсто – и углубиться в часть района Пунавуори, где локализованы подряд несколько забегаловок, включая бюджетную пельменную «МоМо», очень неплохую грузинскую кухню, а чуть поодаль – достойных японцев.

Церковь Агриколы со стороны парка Техтаанпуйсто. Фото: Wikimedia Commons

В непримечательном многоквартирном доме уже совсем недалеко от парка Синебрюхова, где стоит особняк создателя пива KOFF с великолепным художественным музеем, находится один из лучших пивных ресторанов Хельсинки – Punavuorin Ahven («Окунь Пунавуори»). Уже из его названия явствует, что это место на районе и с рыбным акцентом, а малотиражное пиво там со всей Финляндии, одной из последних стран Европы продолжающей переживать крафтовый бум.

Раньше тут были склады

В Музее Синебрюхова на границе роскошного жилого Пунавуори и суетливого торгового Камппи 21 сентября откроется выставка неистового норвежского романтика Педера Бальке. В начале 1830-х годов он предпринял свое первое путешествие в Арктику и за 20 лет до американского коллеги Уильяма Брэдфорта сумел показать, что Север – это трепет и гипноз величественного пространства. Выставка представляет около 50 картин мастера.

Петер Бальдке. Мыс Нордкап в лунном свете. 1848. Фото: Wikimedia Commons