Раймонд Кальюлайд: Кылварт вводит в заблуждение эстонский народ, когда говорит, что расходы нельзя сокращать

Кылварт о переговорах по бюджету: резкие сокращения лишь усугубят экономический спад

По словам Кылварта, в ситуации, когда у нас нет возможности влиять на ряд внешних факторов, необходимо делать все, чтобы экономика и жители Эстонии пережили кризис максимально безболезненно.

«Во время спада экономики, когда снижается спрос, сокращаются частные инвестиции и реальные доходы, необходимо инвестировать в экономику, чтобы, насколько это возможно, удержать ее на плаву. Повышение налогов затронет прежде всего людей с низкими доходами. Поддержка предприятий, в первую очередь малых и средних, стимулирование кредитования, инвестиции в образование и инфраструктуру, а также сохранение рабочих мест - это меры, которые ученые-экономисты называют противоциклическими, они предусматривают увеличение расходов госбюджета, а не сокращение», - сказал Кылварт.