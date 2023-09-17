Член Рийгикогу Раймонд Кальюлайд (Социал-демократическая партия) считает, что слова председателя Центристской партии Михаила Кылварта о недопустимости сокращения государственных расходов вводят в заблуждение.
Раймонд Кальюлайд: Кылварт вводит в заблуждение эстонский народ, когда говорит, что расходы нельзя сокращать
«Действительно, мы находимся в состоянии экономического спада, и правительство, конечно, должно сделать все возможное для того, чтобы этот спад как можно быстрее был преодолен», - написал Кальюлайд в Facebook. По его мнению, страна должная стремиться к тому, чтобы наши темпы экономического роста были значительно выше, чем в других странах Европейского союза, что создаст предпосылки для того, чтобы по уровню жизни населения мы догнали и даже перегнали более благополучные европейские страны, а в какой-то момент и страны Северной Европы.
«Однако нельзя оставлять нерешенной проблему большого дефицита государственного бюджета. А проблема государственных финансов связана с тем, что наши текущие расходы существенно превышают текущие доходы. И эта проблема не может быть решена тем способом, который предлагает уважаемый лидер Центристской партии. Хотелось бы надеяться, что он сам это знает и понимает», - считает Кальюлайд.
По его мнению, государству необходимо согласовать государственные доходы и расходы, а поэтому нет другого выхода, кроме как сокращать расходы государственного бюджета и увеличивать доходы. Если этого не сделать и продолжать финансировать постоянные расходы за счет кредитов, то в долгосрочной перспективе кредитное бремя будет возрастать, и все больше денег будет уходить на выплату процентов. «Чем дальше в будущее мы откладываем принятие решений, тем более отвратительные решения нам в итоге придется принимать».
Кальюлайд также выразил надежду, что Центристская партия на самом деле понимает эту ситуацию, но с политической точки зрения им полезнее говорить обратное. «Якобы каким-то волшебным образом все эти плохие решения можно пока не принимать и ничего не случится. Вспоминается, что Греция, которая долгое время игнорировала свои бюджетные проблемы, в конце концов была вынуждена сократить пенсии. И не один раз», - заключил он.
Кылварт о переговорах по бюджету: резкие сокращения лишь усугубят экономический спад
По словам Кылварта, в ситуации, когда у нас нет возможности влиять на ряд внешних факторов, необходимо делать все, чтобы экономика и жители Эстонии пережили кризис максимально безболезненно.
«Во время спада экономики, когда снижается спрос, сокращаются частные инвестиции и реальные доходы, необходимо инвестировать в экономику, чтобы, насколько это возможно, удержать ее на плаву. Повышение налогов затронет прежде всего людей с низкими доходами. Поддержка предприятий, в первую очередь малых и средних, стимулирование кредитования, инвестиции в образование и инфраструктуру, а также сохранение рабочих мест - это меры, которые ученые-экономисты называют противоциклическими, они предусматривают увеличение расходов госбюджета, а не сокращение», - сказал Кылварт.