В четверг, 14 сентября, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) опубликовал решение, в котором пришел к выводу, что переход на обучение на государственном языке не противоречит Конвенции по правам человека и не является дискриминирующим.
Европейский суд по правам человека: переход на государственный язык обучения не нарушает прав меньшинств
Суд принял к рассмотрению жалобу русскоязычных постоянных жителей Латвии, в которой они утверждали, что реформа образования в Латвии ограничивает право русскоязычного меньшинства на образование и дискриминирует русскоязычных учеников по сравнению с латвийскими учениками.
Выводы ЕСПЧ вполне применимы и для оценки правомерности перехода на эстонский язык обучения, поскольку оценивались аналогичные обстоятельства и основания.
Судьи ЕСПЧ рассмотрели детально все обстоятельства, включая исторический аспект вопроса, и установили, что право на образование не гарантирует возможности получить образование на том языке, который выберет житель государства. Такое право не следует ни из предыдущей практики Европейского Суда, ни из Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств.
По мнению суда, рассмотревшего жалобу против Латвии, право на образование не обязывает государство учитывать пожелания и предпочтения родителей по поводу языка обучения. Право на образование в Конвенции по правам человека дает право требовать получения образования наравне со всеми на официальном языке государства.
Единственным государственным языком Латвии является латышский, поэтому нет оснований обжаловать сокращение объема преподавания на русском языке. Переход на обучение на национальном языке не может нарушать права человека, поэтому ЕСПЧ оставил жалобу без удовлетворения.
Отсутствие дискриминации - это не о выборе любого языка
Суд считает, что для установления факта дискриминации нужно оценить, относились ли официальные власти к русскоязычным ученикам необоснованно менее благосклонно, чем к тем, чей родной язык латышский.
В целом реформа образования в Латвии преследовала законную цель - защиту латышского языка, создание единой школьной системы, обеспечение равных возможностей для всех учеников. Увеличение объема образования на государственном языке - вполне пропорциональная мера для достижения этих целей. По мнению суда, реформа имела много этапов, русскоязычное образование не было полностью ликвидировано и у учеников было время на адаптацию.
Защита латышского языка и обеспечение латышского образования касаются конституционной идентичности страны. Ученики смогли выучить русский язык и сохранить свою идентичность, они смогли выбрать подходящую школу и программу. В Европе нет консенсуса по вопросу образования на языках меньшинств, но шаги Латвии были связаны с ликвидацией последствий незаконной оккупации. В целом реформу нельзя считать дискриминацией по языковому признаку.
Латвия уже предоставила свои разъяснения по поводу недавнего вывода спецдокладчиков ООН по правам человека, которые сочли, что в Латвии, как и в Эстонии могут иметь место нарушения языковых и культурных прав меньшинств. Эстония свои пояснения предоставит ООН через неделю.
Rus.Postimees уже писал о том, что в августе эксперты ООН по правам человека Фернан де Вареннес, Александра Шантаки и Фарида Шахид представили доклад, в котором отметили, что законодательство Эстонии, по-видимому, ограничивает образование на языках меньшинств Эстонии, делая переход на эстоноязычное образование обязательным для всех дошкольных и школьных учреждений.
По мнению экспертов, принятый парламентом Эстонии 12 декабря «Закон о внесении изменений в Закон об основной школе и гимназии», который подразумевает переход на эстоноязычное образование, содержит «потенциально дискриминационные меры, затрагивающие права этнических и языковых меньшинств в сфере образования».
Однако, как объяснили Rus.Postimees специалисты, основополагающие документы о правах человека не обязывают государства ЕС предоставлять национальным меньшинствам образование на их родном языке. «Согласно Конвенции о защите прав меньшинств им должно быть разрешено изучать свой родной язык, но это не должно препятствовать изучению или преподаванию государственного языка», - объяснила нам советник представительства Европейской комиссии в Эстонии Элис Паэмурд.
Против Эстонии еще ни один жалобщик окончательного решения ЕСПЧ по этому вопросу не получил, но было несколько решений эстонских судов. Жалоба одной из Таллиннский русских школ в ЕСПЧ не была принята к производству.