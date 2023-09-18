Европейский суд по правам человека: переход на государственный язык обучения не нарушает прав меньшинств

В целом реформа образования в Латвии преследовала законную цель - защиту латышского языка, создание единой школьной системы, обеспечение равных возможностей для всех учеников. Увеличение объема образования на государственном языке - вполне пропорциональная мера для достижения этих целей. По мнению суда, реформа имела много этапов, русскоязычное образование не было полностью ликвидировано и у учеников было время на адаптацию.

Защита латышского языка и обеспечение латышского образования касаются конституционной идентичности страны. Ученики смогли выучить русский язык и сохранить свою идентичность, они смогли выбрать подходящую школу и программу. В Европе нет консенсуса по вопросу образования на языках меньшинств, но шаги Латвии были связаны с ликвидацией последствий незаконной оккупации. В целом реформу нельзя считать дискриминацией по языковому признаку.

Латвия уже предоставила свои разъяснения по поводу недавнего вывода спецдокладчиков ООН по правам человека, которые сочли, что в Латвии, как и в Эстонии могут иметь место нарушения языковых и культурных прав меньшинств. Эстония свои пояснения предоставит ООН через неделю.

Rus.Postimees уже писал о том, что в августе эксперты ООН по правам человека Фернан де Вареннес, Александра Шантаки и Фарида Шахид представили доклад, в котором отметили, что законодательство Эстонии, по-видимому, ограничивает образование на языках меньшинств Эстонии, делая переход на эстоноязычное образование обязательным для всех дошкольных и школьных учреждений.

По мнению экспертов, принятый парламентом Эстонии 12 декабря «Закон о внесении изменений в Закон об основной школе и гимназии», который подразумевает переход на эстоноязычное образование, содержит «потенциально дискриминационные меры, затрагивающие права этнических и языковых меньшинств в сфере образования».

Однако, как объяснили Rus.Postimees специалисты, основополагающие документы о правах человека не обязывают государства ЕС предоставлять национальным меньшинствам образование на их родном языке. «Согласно Конвенции о защите прав меньшинств им должно быть разрешено изучать свой родной язык, но это не должно препятствовать изучению или преподаванию государственного языка», - объяснила нам советник представительства Европейской комиссии в Эстонии Элис Паэмурд.