ДАНИИЛ КУРАКИН ⟩ Мэра-прогрессора сместила питаемая шкурными интересами коалиция

Нарва получит комфортного мэра вместо прогрессивного

В этом смысле, если бы Евграфов снова стал мэром, он бы действительно был бы комфортным городским головой для огромного количества жителей Нарвы, однако комфортность не всегда соседствует с прогрессом, а за прогресс в Нарве отвечала Райк. Новая коалиция состоит из личностей со своими шкурными интересами, а это рано или поздно приведет к тому, что личное желание наживы победит и случится новый передел власти. Нам еще предстоит увидеть эту новую коалицию, которую в народе прозвали «Единой Нарвой», в действии, и я сомневаюсь, что все с ней будет так, как официально сейчас о ней говорится. Ее способной сохранять единство далеко не выглядит очевидной.

Прошу понять меня верно, я вовсе не испытываю предубеждений в отношении Нарвы. Я лишь хочу, чтобы третий по величине город Эстонии реализовывал свой потенциал и был достойным местом для жизни. Чтобы он не всплывал в новостях в качестве сепаратистского гетто, а был частью Эстонии как по внешнему виду, так и по мышлению горожан.

Понимание истории этого города - непростая задача, для кого-то в интересах ее решения следует изменить мировоззрение, что дается далеко не всем. И мне противно видеть, как объективному пониманию истории мешают те люди во власти города, кто продолжает одобрять распространение советских мифов, воспитывать в людях стремление цепляться за прошлое, а не стремиться в будущее, и кто мешает развитию города из-за преследования исключительно личной выгоды. И митинг в поддержку мэра - это, во-первых, громкий старт активной политической жизни Нарвы, которая не даст заскучать новой власти, во-вторых же - демонстрация того, что адекватных нарвятин отнюдь не единицы.