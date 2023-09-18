ДАНИИЛ КУРАКИН ⟩ Мэра-прогрессора сместила питаемая шкурными интересами коалиция

Центристская революция в Нарве не закончилась с отставкой Катри Райк, но можно вполне уверенно говорить, что ничего хорошего приграничному городу уже осуществленные шаги не приенесут, считает молодежный активист Дмитрий Куракин. По его мнению, город на какое-то время вернется в стагнацию, а новой коалиции во главе с фракцией, в народе прозванной «Единая Нарва», предстоит доказывать, насколько она в действительности едина.
Отставка Катри Райк - это, наверное самое громкое политическое событие в Нарве не только за последние несколько лет, но и в целом в постоккупационной истории города. Люди, которые или родились в Нарве, или же большую часть жизни прожили в этом городе, прямо говорят, что никогда ничего подобного в Нарве не происходило: состоялся масштабный митинг в поддержку власти в городе, в котором власть традиционно воспринималась в качестве причины застоя и деградации. Так произошло по той причине, что Катри Райк - не просто власть, она своим трудом завоевала в глазах многих жителей города звание личного почетного горожанина. В отличие от своих предшественников, стремившихся к личному обогащению за счет города, Райк за счет себя старается обогатить Нарву.
Нарвский колледж, Академия МВД, развитие общественного транспорта, речной трамвай, госгимназии, новая Ратуша, это все реализованные инфраструктурные проекты, к которым Райк в той или иной степени приложила руку и которые видны невооруженным глазом, а в планах значатся Нарвская больница, завод магнитов, развитие креативного кластера на территории Кренгольма и другие проекты, чья реализация теперь, в связи со сменой власти, совсем не кажется гарантированной. Райк искренне любит этот город и стремится сделать его лучше. Можно было только позавидовать ее терпению и приверженности делу, особенно после того, как на нее вылилось столько грязи. И чтобы сделать город лучше, необходимо было справляться и с противодействием тех, кого и так все устраивало.
Нарва при Райк перестала быть пирогом, каждый кусок которого знал хозяина
Нарва до Райк - это был такой торт, каждый кусок которого имел своего владельца. Коррупция и кумовство были естественными для Нарвы, точно так же, как и многие нелицеприятные виды города. Тем, кто в нарвской политике давно, застал это все, и тем, кто мог принимать даже во всем этом участие, вероятно, неприятно осознавать, что такое положение дел в период активной деятельности в городе Катри Райк изменилось.
В Нарве немало умных людей, которые высоко оценили достижения Райк. Именно они обеспечили Райк кредит доверия в виде более чем 4500 голосов избирателей. Сейчас мы увидели, что, по крайней мере, часть этих людей остаются верны Катри. На Ратушную площадь вышли ее сторонники в количестве более 200 человек, и это те люди, которые не хотят возвращения Нарвы в стагнационное прошлое, которые уверены, что будущее Нарвы - именно с Эстонией, которые хотят видеть свой город в достойных руках.
Парламентские выборы показали всю неоднозначность положения в Нарве, в частности, то, что призрак нарвской декоммунизации еще пока рано сбрасывать со счетов. И необходимо понимать, что пусть для всего лишь 50-тысячной Нарвы митинг с участием 200 человек выглядит серьезным событием, смотреть на него нужно холодным взглядом.
Названные причины для отставки Райк выглядели фантастическими
Митинг позволил сделать твердый вывод, что репутационный капитал Катри сохранился и продолжает жить, вопреки стараниям ее противников, которым многие действия Райк на посту мэра встали очень сильно поперек горла. Этим людям очень важно сохранить свои места, хотя они не имеют подходящей для работы на них квалификации. В этих целях они сначала выдумали одну причину для вотума, касающуюся переименования улиц, а затем, когда Нарву посетил большой центристский босс, привели и другие причины, которые имели также мало общего с реальностью, что и изначально приведенный довод.
Очень сложно делать город цивилизованным и европейским, когда добрая его половина - это люди с советским менталитетом, которым нужно лишь только то, чтобы в городе стоял танк, на который можно раз в год помолиться. В то же время мне лично известны случаи, при которых деятельность Райк повлияла на конкретных людей в лучшую сторону, и они для себя осознали, что их будущее в Нарве может быть связано только с Эстонией, а никак не с Россией. При этом, конечно, я отдаю себе отчет, что в Нарве остается большое количество таких людей, на которых совок оказывает решающее влияние.
Новый негласный предводитель таких людей - Алексей Евграфов. Он популист, который сначала критикует центристов, виня их в своей отставке с поста мэра в 2020 году, а потом, всего через два с половиной года, вступает в Центристскую партию, становится ее представителем в парламенте и встает к рулю центристской фракции в Нарвском горсобрании.
Он винит Райк в переименовании улиц, в то время как инициатором этого решения было государство, и только горсобрание могло на него повлиять. Он, не имея должной квалификации, занимал должность главы правления Нарвской больницы, хотя в медицине он понимает примерно столько же, сколько и в истории, уровень компетенции в которой он показал, когда был главой исторической комиссии в горсорбрании, которая решала, куда нужно убрать танк.
Нарва получит комфортного мэра вместо прогрессивного
В этом смысле, если бы Евграфов снова стал мэром, он бы действительно был бы комфортным городским головой для огромного количества жителей Нарвы, однако комфортность не всегда соседствует с прогрессом, а за прогресс в Нарве отвечала Райк. Новая коалиция состоит из личностей со своими шкурными интересами, а это рано или поздно приведет к тому, что личное желание наживы победит и случится новый передел власти. Нам еще предстоит увидеть эту новую коалицию, которую в народе прозвали «Единой Нарвой», в действии, и я сомневаюсь, что все с ней будет так, как официально сейчас о ней говорится. Ее способной сохранять единство далеко не выглядит очевидной.
Прошу понять меня верно, я вовсе не испытываю предубеждений в отношении Нарвы. Я лишь хочу, чтобы третий по величине город Эстонии реализовывал свой потенциал и был достойным местом для жизни. Чтобы он не всплывал в новостях в качестве сепаратистского гетто, а был частью Эстонии как по внешнему виду, так и по мышлению горожан.
Понимание истории этого города - непростая задача, для кого-то в интересах ее решения следует изменить мировоззрение, что дается далеко не всем. И мне противно видеть, как объективному пониманию истории мешают те люди во власти города, кто продолжает одобрять распространение советских мифов, воспитывать в людях стремление цепляться за прошлое, а не стремиться в будущее, и кто мешает развитию города из-за преследования исключительно личной выгоды. И митинг в поддержку мэра - это, во-первых, громкий старт активной политической жизни Нарвы, которая не даст заскучать новой власти, во-вторых же - демонстрация того, что адекватных нарвятин отнюдь не единицы.
Последнее в первую очередь важно для них самих, потому что после моей акции с флагом я часто слышал мнение, что Нарве не хватает таких активных людей, но теперь они появляются и готовы трясти это болото. И есть еще и в-третьих, и это самое главное: этот митинг - четкий звоночек для центристов о том, что для себя такую открытую поддержку они вряд ли найдут. Люди, которые их поддерживают, сидят на диване и только лишь по телевизору смотрят по телевизору на тех, кто в зале Нарвского горсобрания скандировал «Катри!».