ВАДИМ ШТЕПА ⟩ Петербург остается европейским фасадом имперской Московии

Однако существенная разница между исторической «петербургской Россией» и нынешней кремлевской - это действительно неоспоримый факт. В XIX веке многие европейские страны были империями; они не всегда ладили между собой, но все же тоталитарных режимов еще не было. Поэтому, например, принадлежность тогдашних Финляндии, Эстонии и Латвии к Российской империи со столицей в Петербурге не считалась с их стороны «оккупацией», хотя стремление к свободе в них неуклонно росло. И когда эта империя в феврале 1917 года рухнула, в апреле в Петрограде (к тому времени он был переименован в Санкт-Петербург) состоялась довольно массовая демонстрация эстонцев с требованием автономии. А с приходом к власти большевиков это требование переросло в борьбу за независимость. Потому что смыслы и ценности стали несовместимыми: у подавляющего большинства жителей Эстонии не было никакого желания строить «мировой коммунизм», вместо этого они предпочитали создавать свою собственную новую страну.