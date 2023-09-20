Министерство о поездке педагога в Москву: будем устанавливать все обстоятельства

«Учитывая полномасштабную войну в Украине, продолжающиеся агрессивные действия России, а также уже введенные и рассматриваемые санкции против России и Беларуси в отношении отдельных лиц, объединений и видов деятельности, любое общение должно быть крайне сдержанным и осторожным», - сказала Rus.Postimees советник по коммуникациям Министерство образования и науки Мари Аннус. По ее словам, следует иметь в виду, что взаимодействие с Россией может быть и опасным.

Но что делать учителю, если он получил какое-то приглашение из России? «Если учитель получает приглашение, он должен обязательно сообщить об этом директору, а в случае сомнений в благонадежности приглашающей стороны - проконсультироваться с владельцем школы, МИДом и МВД», - объяснила она.

Она подчеркнула, что министерство осуждает любое участие педагогов в мероприятиях, организованных властями России.

На данный момент у министерства недостаточно данных о случае с педагогом Таллиннского французского лицея. «Министерство свяжется с владельцем школы и выяснит, как такое случилось», - заключила Аннус.

Поездка таллиннского учителя в Москву

Вчера Rus.Postimees писал, что учительница русского языка Таллиннского французского лицея Элеонора Рудаковская летом приняла участие в XXIII Международном Пушкинском конкурсе русистов. Она отправила туда свое эссе, а в начале этого учебного года посетила торжественное мероприятие в Москве.

Организатором Международного Пушкинского конкурса русистов является «Российская газета» - официальный печатный орган Правительства РФ.

Об участии эстонского педагога российские СМИ написали несколько пропагандистских статей.

Учительница Рудаковская объяснила нам, что, по ее мнению, Пушкинский конкурс был абсолютно аполитичным мероприятием», - сказал Rus.Postimees директор Таллиннского французского лицея Пеэтер Педак.

Он заверил, что анализ произошедшего еще не завершен в школе и пока рано судить о его окончательных результатах.