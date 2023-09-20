Сотни, если не тысячи людей собрались около аэропорта Степанакерта после того, как власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики согласились сложить оружие. Накануне Баку внезапно начал спецоперацию в неподконтрольном регионе.
Фотофакт ⟩ Жители Нагорного Карабаха заполнили аэропорт Степанакерта после успеха военной операции Баку
Армянские беженцев заполнили аэропорт Степанакерта днем 20 сентября через несколько часов после того, как власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики спустя сутки после начала «антитеррористической» операции Баку фактически капитулировали перед войсками Азербайджана.
Издание «Медуза» напоминает, что на аэродроме базируются российские миротворцы, а гражданские самолеты оттуда не летают.
«Очень напоминает Афганистан, когда оттуда американцы уходили», - комментируют фотографию пользователи соцсетей.
Уполномоченный по правам человека в Карабахе Гегам Степанян сообщил 20 сентября , что в результате обстрелов, которые начались во вторник утром, погибли 32 человека, среди которых семь мирных жителей, в том числе два ребенка. Ранены более 200 человек, среди которых 35 гражданских.
На 21 июня намечены переговоры властей Карабаха и Баку в азербайджанском городе Евлах, который находится в 100 километрах от Степанакерта. После 15:00 стало известно, что протестующие перекрыли проспект рядом со зданием кабмина Армении в Ереване.
Подробности о происходящем в этом регионе и предысторию текущих событий читайте в нашем материале «Ученый из Еревана о войне в Нагорном Карабахе».
«Есть еще один очень важный момент - Сюникский коридор, который по замыслу Азербайджана должен по территории Армении связать Баку с ее анклавом - Нахичеванью. Копья ломаются за это. И Россия в этом вопросе против Армении, потому что зловещие диктаторы хотят перевозить бесконтрольно грузы по всему региону. А Армения отказывает им в этом и цена - отречение от Карабаха», - в том числе сказала нам директор армянского «Центра независимых социальных исследований», старший научный сотрудник института археологии и этнографии Академии наук Армении Нонай Шахназарян.