Фотофакт ⟩ Жители Нагорного Карабаха заполнили аэропорт Степанакерта после успеха военной операции Баку

Армянские беженцев заполнили аэропорт Степанакерта днем 20 сентября через несколько часов после того, как власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики спустя сутки после начала «антитеррористической» операции Баку фактически капитулировали перед войсками Азербайджана.

Издание «Медуза» напоминает, что на аэродроме базируются российские миротворцы, а гражданские самолеты оттуда не летают.

«Очень напоминает Афганистан, когда оттуда американцы уходили», - комментируют фотографию пользователи соцсетей.

Уполномоченный по правам человека в Карабахе Гегам Степанян сообщил 20 сентября , что в результате обстрелов, которые начались во вторник утром, погибли 32 человека, среди которых семь мирных жителей, в том числе два ребенка. Ранены более 200 человек, среди которых 35 гражданских.



На 21 июня намечены переговоры властей Карабаха и Баку в азербайджанском городе Евлах, который находится в 100 километрах от Степанакерта. После 15:00 стало известно, что протестующие перекрыли проспект рядом со зданием кабмина Армении в Ереване.

Подробности о происходящем в этом регионе и предысторию текущих событий читайте в нашем материале «Ученый из Еревана о войне в Нагорном Карабахе».