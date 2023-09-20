В Нагорном Карабахе погибли российские миротворцы

В Нагорном Карабахе 20 сентября под обстрел попал автомобиль с российскими военными, они погибли. Об этом сообщили в Минобороны РФ, пишет «Медуза».
Это произошло «во время возвращения с наблюдательного поста российского миротворческого контингента в районе населенного пункта Джанятаг», отметили в Минобороны.
Обстрел велся из стрелкового оружия. Кто его вел, неизвестно. Сколько в машине было военных, ведомство также не уточнило.
«Для выяснения всех обстоятельств происшествия на месте работают российские и азербайджанские представители следственных органов», - отметили в Минобороны.
Военные удары по региону, который преимущественно населен армянами, начались неожиданно утром в четверг. Баку заявил о проведении «антитеррористических мероприятий» локального характера в Нагорном Карабахе для «восстановления конституционного строя».
Сегодня Rus.Postimees удалось поговорить с директором армянского Центра независимых социальных исследований, старшим научным сотрудником института археологии и этнографии Академии наук Армении Ноной Шахназарян: в ходе интервью она также упоминала миротворцев из РФ.
«Говорят, что некоторые миротворцы делали бизнес на торговле своими продуктами. Якобы им привозили еду на военных самолетах. Они ею не делились с населением, но продавали. Сейчас показывают, что они пытаются облегчить гуманитарную часть проблемы. Но даже машина миротворцев, которая пыталась вывезти людей из нещадно обстреливаемого приграничного села, была обстреляна. Там просто трэш. Российские миротворцы попытались вывести женщин и детей. Их не пропустили», - сказала Шахназарян.