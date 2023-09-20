В Нагорном Карабахе погибли российские миротворцы

Это произошло «во время возвращения с наблюдательного поста российского миротворческого контингента в районе населенного пункта Джанятаг», отметили в Минобороны.

Обстрел велся из стрелкового оружия. Кто его вел, неизвестно. Сколько в машине было военных, ведомство также не уточнило.

«Для выяснения всех обстоятельств происшествия на месте работают российские и азербайджанские представители следственных органов», - отметили в Минобороны.

Военные удары по региону, который преимущественно населен армянами, начались неожиданно утром в четверг. Баку заявил о проведении «антитеррористических мероприятий» локального характера в Нагорном Карабахе для «восстановления конституционного строя».

Сегодня Rus.Postimees удалось поговорить с директором армянского Центра независимых социальных исследований, старшим научным сотрудником института археологии и этнографии Академии наук Армении Ноной Шахназарян: в ходе интервью она также упоминала миротворцев из РФ.