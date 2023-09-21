Вован Каштан ⟩ В школе меня травили гомофобы-учителя - теперь те же люди отбрасывают Нарву в прошлое

Их не интересовало образование, развитие детей и будущее нашего города ни тогда, ни теперь. Их интересовало финансирование. Их драйвер - алчность и ненависть к инаковости и всякому независимому мнению. Я вижу, что ничего не поменялось. И поэтому я здесь. Чтобы таких, каким был я, больше не было.

Здесь закончился мой пост на Фейсбуке и началась реакция. Посыпались комментарии, сообщения в личку и разговоры с бывшими нарвскими школьниками и их родителями. Выяснилось, что не одного меня отбросило в травматичные школьные воспоминания от центристского переворота, а проблема травли со стороны педсостава и теперь живее всех живых.

Чтобы ее решить, кто-то сменил школу. Другие – город. Третьи – страну. Пока все те же лица уполномочены потворствовать насилию в отношении несовершеннолетних, лицемерно причитая про отток молодежи из города, молодежь тупо ищет, где кнопка выхода.

Вован Каштан на творческой встрече в Таллинне, май 2023. Фото: Ян Левченко

Насилие – это замкнутая система. Первое правило – не выносить сор из избы. Так и живем, и нечего удивляться, что нарвитяне такие, какие есть. Нас такими воспитывают. Лично я не считаю, что проблема в языке преподавания, проблема – в практиках насилия. Это рамка нормы, которую нам задают «взрослые».