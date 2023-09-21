«Прежде всего, это касается русскоязычного населения Эстонии». Юристы об отмене соглашения с Россией о правовой помощи

15 сентября Министр юстиции Калле Лаанет заявил, что Эстонии «нужно как можно скорее» отказаться от обязательств, которые действовали тридцать лет между официальными Таллинном и Москвой. Речь идет о соглашении по взаимной правовой помощи. Полное название - «Соглашение между Эстонской Республикой и Российской Федерацией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам». Текст соглашения, которое в 1993 году от Эстонии подписывал тогдашний министр юстиции Кайдо Кама, доступен на портале riigi teataja.