Министерство юстиции Эстонии планирует добиться отмены действия соглашения о правовой помощи между Эстонией и Россией. Rus.Postimees спросил у юристов, кого в Эстонии затронут эти перемены, и какими они могут быть в реальности.
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«Прежде всего, это касается русскоязычного населения Эстонии». Юристы об отмене соглашения с Россией о правовой помощи
15 сентября Министр юстиции Калле Лаанет заявил, что Эстонии «нужно как можно скорее» отказаться от обязательств, которые действовали тридцать лет между официальными Таллинном и Москвой. Речь идет о соглашении по взаимной правовой помощи. Полное название - «Соглашение между Эстонской Республикой и Российской Федерацией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам». Текст соглашения, которое в 1993 году от Эстонии подписывал тогдашний министр юстиции Кайдо Кама, доступен на портале riigi teataja.
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