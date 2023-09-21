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«Прежде всего, это касается русскоязычного населения Эстонии». Юристы об отмене соглашения с Россией о правовой помощи

, журналист
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Юристы рассказали Rus.Postimees о правовых и политических аспектах инициативы по выходу Эстонии из соглашения с Россией о правовой помощи, которое было полписано еще 30 лет назад.
Юристы рассказали Rus.Postimees о правовых и политических аспектах инициативы по выходу Эстонии из соглашения с Россией о правовой помощи, которое было полписано еще 30 лет назад. Фото: ZUMAPRESS.com / Scanpix

Министерство юстиции Эстонии планирует добиться отмены действия соглашения о правовой помощи между Эстонией и Россией. Rus.Postimees спросил у юристов, кого в Эстонии затронут эти перемены, и какими они могут быть в реальности.

15 сентября Министр юстиции Калле Лаанет заявил, что Эстонии «нужно как можно скорее» отказаться от обязательств, которые действовали тридцать лет между официальными Таллинном и Москвой. Речь идет о соглашении по взаимной правовой помощи. Полное название - «Соглашение между Эстонской Республикой и Российской Федерацией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам». Текст соглашения, которое в 1993 году от Эстонии подписывал тогдашний министр юстиции Кайдо Кама, доступен на портале riigi teataja.

«Российская судебная система работает по указке Кремля», - объяснил Лаанет необходимость отказа от помощи физлицам и юрлицам России.

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