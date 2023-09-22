Отток продолжается: Центристскую партию покинул член Рийгикогу и бывший министр

В разосланном письме Мёльдер заявил, что после 15 лет работы в Центристской партии пришло время открыть новую страницу в политике, и именно поэтому он решил присоединиться к «Отечеству».

«Центристская партия отстаивала интересы слабых групп общества и заботливую социальную политику. Это была партия, которая выступала за сильную региональную политику на всей территории Эстонии и поддерживала баланс между различными группами общества. Сегодня Центристская партия и ее члены выбрали новое направление, которое не соответствует моим политическим взглядам. Центристская партия ушла от центра в крайности, и вместо того, чтобы поддерживать единство общества, она выбрала путь сохранения только одного узкого электората», - сказал он.

Мёльдер поблагодарил всех избирателей и коллег по партии, которые помогали ему на протяжении всего пути в Центристской партии, но теперь он должен закрыть за собой дверь, чтобы вступить на новый путь.

«Эстонская политика нуждается в сильной партии, способной предложить полноценную альтернативу реакционной политике нынешнего правительства. Политическая сила, которая обращается ко всем жителям Эстонии. Люди от Выру до Таллина, от Сааремаа до Тарту. "Отечество" - это мощная сила в сегодняшней ситуации с безопасностью и способная предложить решения в сложной экономической ситуации», - сказал Мёльдер и добавил, что вместе с «Отечеством» они смогут проводить политику, которая защитит людей и природу Эстонии.

«Вместе с командой "Отечества" я буду идти вперед, где смогу отстаивать интересы своих избирателей и способствовать развитию Эстонии», - сказал он.

Тынис Мёльдер – один из нескольких видных политиков, недавно покинувших Центристскую партию. После того как председателем Центристской партии стал Михаил Кылварт, партию покинули Яанус Карилайд, Неэме Вяли и Андра Вейдеманн. Еще несколько человек заявили о том, что рассматривают возможность выхода из партии.