Согласно заявлению премьер-министра Каи Каллас (Партия реформ), налоги на автомобиль и сахар отложены до 2025 года, а банки в качестве выплаты процентов передадут в государственный бюджет 120 миллионов евро. Однако в стратегию госбюджета 2025 года заложено 400 млн евро, источники которых так и не определены. Rus.Postimees спросил у жителей Эстонии, оправданны ли новые налоги и какие бы ввели они сами.
ОПРОС НЕДЕЛИ ⟩ Налоги на домашних животных, водку и посещение ресторанов: жители Эстонии о налоговой политике
Виктор Кондратенко, предприниматель (Таллинн)
- Оправданно ли введение новых налогов при дефиците государственного бюджета?
- Когда-то оправданно, когда-то нет. Сейчас сложное время, и, может быть, какие-то налоги нужно ввести. Конечно, это точно не на автомобили и не на землю. Может, обложить дополнительным налогом азартные игры или ввести курортный, или туристический налог.
Есть много способов пополнить государственный бюджет за счет тех, кто может себе позволить не вкалывать по восемь и более часов. Может, акцизы на алкоголь повышать раз в три месяца на десять процентов.
- Вы предлагаете новые налоги плюс к тем, что уже существуют или заявлены. А есть ли альтернатива этому?
- Я не специалист, а обычный предприниматель, но откуда взять деньги для латания бюджетной дыры, я вам скажу. При падении прибыли, а уж тем более при финансовом дефиците любой бизнесмен снижает издержки. Может сократить траты, а может сократить сотрудников или снизить им зарплату. В данном случае в качестве бизнесмена выступает государство.
Рейн Симм, строитель (Тарту)
- При дефиците государственного бюджета оправданно ли введение новых налогов?
- Я не экономист и не политик, но я против новых налогов. Могу сказать, что в том виде наши налоги, как они есть, это вред обществу. Да, я понимаю что полиция, спасатели, врачи, учителя существуют на наши налоги, но на наши налоги существует очень богатая и сытая жизнь у чиновников. Вот этого я не пойму.
- А какие налоги правительству предложили бы вы?
- Если добавлять глупости нашему правительству, то оно могло бы ввести налог на топливо. Раз люди используют автомобиль, то пусть платят. Так что у нас еще есть? На отопление квартир и домов. Потому что если хочешь жить в тепле, то плати не только за отопление, но и налог на тепло. Ну, политикам шутить можно долго.
- А есть ли альтернатива таким шуткам в решении проблемы бюджетного дефицита?
- Есть. Надо на пятьдесят процентов сократить чиновников и не нужно будет собирать с народа последние евро. А у оставшихся зарплату снизить до средней по стране. Вот тогда и деньги будут на покрытие государственных трат. Дыра же из-за этого. А потом, ну что они там делают, в этих канцеляриях и министерствах? Бездельники.
Галина Борисова, пенсионерка (Таллинн)
- Оправданно ли введение новых налогов при дефиците государственного бюджета?
- Ни в коем случае. У меня шесть правнуков и правнучек. Недавно я узнала, что у многодетных семей забрали социальные выплаты по двести евро на каждого ребенка. Я считаю, что при таком низком уровне жизни, при отмене детских пособий налоги новые вводить недопустимо. И это касается не только многодетных семей, но и нас. Нам, пенсионерам, прибавку сделали семьдесят четыре евро, а министрам по четыреста евро. Какие же налоги еще вводить для нас?
- А какие налоги правительству предложили бы вы?
- Никаких. Я против таких налогов, которые снижают уровень жизни. Пусть сами себя налогами обкладывают. Вон, на роскошь пусть налоги введут.
- Помимо налогообложения есть ли альтернативные механизмы в решении проблемы бюджетного дефицита?
- Я в этом не разбираюсь.
- Может, стоит попросить кредит у международных финансовых организаций? Занять у Евросоюза или США?
- Да вы что? Мы сейчас займем, прожуем их, проживем, а отрабатывать и отдавать будут наши дети и внуки? Лучше перетерпеть, чем одалживаться.
Евгений Иванов, студент (Хаапсалу)
- При дефиците государственного бюджета оправданно ли введение новых налогов?
- Конечно, если этот дефицит появился вследствие какой-то техногенной или природной катастрофы. Если у нас военное положение или государственный кризис. Новые налоги должны иметь временный, а не системный характер. Сейчас то, что предлагает правительство, я считаю неоправданным. Но надо отдать должное, что ни на автомобили, ни на сладкие напитки пока налог не ввели. Люди против, и нас государство слышит.
- А какие налоги правительству предложили бы вы?
- Если прикалываться, то на дневной свет, на ходьбу ногами и на посещение ресторанов. А если без шуток, то надо к налогообложению подходить очень аккуратно. Возможно, на содержание домашних животных, которых разводят с целью прибыли, возможно, на саму прибыль. Но не в налогах дело. Этими поборами благосостояния в стране не добьешься.
- А чем можно добиться благосостояния?
- Я же говорю, к финансам надо подходить аккуратно. Не надо рыбу перераспределять в обществе, надо раздать удочки. Надо создавать такие условия, чтобы было легко зарабатывать малому и среднему бизнесу. Люди сами сумеют заработать и обеспечить и себя, и работников на бюджете и само государство. Не с той стороны государство деньги берет. Создай условия, и не надо будет налогами душить. Десятка налогов хватило бы, чтобы все траты покрыть.
Людмила Васильева, пенсионерка (Таллинн)
- Оправданно ли введение новых налогов при дефиците государственного бюджета?
- Вы про какие налоги? Я слышала, что введут налог на все сладкое. Это как нам жить прикажете? Сахар кладут куда надо и куда не надо. Я точно знаю, что и в соусы, и в консервы, и в хлеб кладут очень много сахара. Это что значит? Что цена поднимется не только на сахар и сладкое, а на все, где он есть. На все продукты. Чем этот налог можно оправдать, при наших пенсиях? Ничем.
- А какие налоги правительству предложили бы вы?
- Налогами надо обложить тех, кто может платить, потому что имеет большие доходы. Богатых. Банковскую сферу обложить налогом, прибыль крупных предприятий и поднять цены не на сахар, а на водку. Один яхту покупает, а ста человекам нечем платить по сумасшедшим ценам за отопление и свет. Это как?
- А есть ли альтернатива новым налогам в решении проблемы бюджетного дефицита?
- Можно у международных фондов попросить в долг. Правительства некоторых стран идут на это и решают вопросы государства не за счет своих граждан, а за счет кредитов под будущие доходы. Можно зарплаты министрам и чиновникам сократить вдвое. А вообще-то я так вам скажу: если бы в коалиции были центристы, то такого они бы не допустили.
Дмитрий Кирш, менеджер (Нарва)
- При дефиците государственного бюджета оправданно ли введение новых налогов?
- У меня сложное чувство в отношении тех политиков, которые пытаются решать проблемы государственного бюджета за счет моего кармана. Сами налоги оправданы только в том случае, когда это единственный способ обеспечить работу государственных механизмов. Сейчас новые налоги решают вопросы повышения зарплат чиновникам. Бюджетный дефицит надо восполнять, но не такими налогами.
- А какие налоги правительству предложили бы вы?
- Если не фантазировать, а реально размышлять, то налогообложение можно совместить с пользой для оздоровления нации. Я бы предложил налог на все алкогольные напитки и табачные изделия. Если у человека такая тяга к вредным привычкам, то пусть оплачивает здоровых людей.
Можно было обложить отдельным налогом все вредные продукты питания. Кто хочет, пусть продолжает вредить здоровью, а кто не хочет, тот выберет полезную пищу. Но мне кажется, проблема бюджета в том, что мы много тратим на оборону и содержим слишком много чиновников, надо бы сократить.
Александр Бабич, водитель (Таллинн)
- Оправданно ли введение новых налогов при дефиците государственного бюджета?
- В наших тяжелых экономических условиях новые налоги ничем не оправдать. Ничем. Действующие налоги куда идут? Что, у нас нормальные зарплаты получают полицейские и спасатели? А в каком состоянии наука, образование, медицина? Знаете, почему мы в очереди к врачу стоим по три месяца, а за деньги примут на следующий день? Потому что медики сами вынуждены зарабатывать. Так куда эти-то налоги идут? Вот это вопрос.
- А какие налоги правительству предложили бы вы?
- На казино, на прибыль банков, на владение богатством. Почему в других странах Евросоюза эти налоги есть, а у нас нет? Я не могу понять.
- Помимо налогообложения есть ли альтернативные механизмы в решении проблемы бюджетного дефицита?
- Мне трудно судить со стороны, но мне кажется, что можно бы было временно сократить траты на оборону, а может, кредиты взять у Международного валютного фонда.
Илона Эрмм, пенсионерка (Таллинн)
- При дефиците государственного бюджета оправданно ли введение новых налогов?
- Нет. Я считаю, что надо больше думать о своих гражданах, о жителях страны, а не о том, как решить вопросы государственных расходов. Дефицит именного от того, что у нас слишком много чиновников, на содержание которых идут большие деньги.
- А какие налоги правительству предложили бы вы?
- На большие капиталы.
- Может, стоит попросить кредит у международных финансовых организаций? Занять у Евросоюза или США?
- Я не разбираюсь в этом. Брать в долг - всегда плохая затея, но со своих людей последнее тянуть нельзя.
Комментарии автора
Несмотря на запланированные новые налоги в 2024 году, правительство Эстонии приняло решение об отсрочки их введения до 2025 года. Об этом сообщила на пресс-конференции 19 сентября премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ).
«2024 году не будет новых налогов помимо тех, которые мы уже ввели. Налог на транспортные средства отложен до 2025 года», - сказала Кая Каллас.
Напомним, что петиция против введения в Эстонии автомобильного налога собрала 65 565 подписей. Ранее ни одна петиция в стране не собирала такого большого количества подписей.
Отложен налог и на сахар. Что же касается возможности налогообложения банков, то
правительство вводить его не будет вовсе. По словам Каи Каллас, руководители банков в знак солидарности с обществом пообещали внести свой вклад: получать больше дивидендов и платить с них больше налогов. Планируется, что в течение ближайших двух лет это принесет 120 миллионов евро налоговых поступлений в дополнение к уже прогнозируемым.
В стратегию государственного бюджета на 2025 год правительством заложено 400 млн евро, источники поступлений которых до сих пор не определены. Реформисты планируют получить эти деньги за счет повышения налога с оборота, представители «Ээсти 200» с помощью налога на имущество, социал-демократы ищут решение в обложении налогом предприятий.
Также стало известно о том, что повышение зарплат в следующем году затронет только учителей, а на полицейских и спасателей на увеличение зарплат денег не запланировано.
В стратегию государственного бюджета на 2025 год правительством заложено 400 млн евро, источники поступлений которых до сих пор не определены. Реформисты планируют получить эти деньги за счет повышения налога с оборота, представители «Ээсти 200» с помощью налога на имущество, социал-демократы ищут решение в обложении налогом предприятий.
Также стало известно о том, что повышение зарплат в следующем году затронет только учителей, а на полицейских и спасателей на увеличение зарплат денег не запланировано.