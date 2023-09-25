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ОПРОС НЕДЕЛИ ⟩ Налоги на домашних животных, водку и посещение ресторанов: жители Эстонии о налоговой политике

Денис Антонов
, корреспондент-редактор
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Участник опроса недели.
Участник опроса недели. Фото: Денис Антонов

Согласно заявлению премьер-министра Каи Каллас (Партия реформ), налоги на автомобиль и сахар отложены до 2025 года, а банки в качестве выплаты процентов передадут в государственный бюджет 120 миллионов евро. Однако в стратегию госбюджета 2025 года заложено 400 млн евро, источники которых так и не определены. Rus.Postimees спросил у жителей Эстонии, оправданны ли новые налоги и какие бы ввели они сами.

 Виктор Кондратенко, предприниматель (Таллинн)

Виктор Кондратенко.
Виктор Кондратенко. Фото: Денис Антонов

- Оправданно ли введение новых налогов при дефиците государственного бюджета?

- Когда-то оправданно, когда-то нет. Сейчас сложное время, и, может быть, какие-то налоги нужно ввести. Конечно, это точно не на автомобили и не на землю. Может, обложить дополнительным налогом азартные игры или ввести курортный, или туристический налог.

Есть много способов пополнить государственный бюджет за счет тех, кто может себе позволить не вкалывать по восемь и более часов. Может, акцизы на алкоголь повышать раз в три месяца на десять процентов.

- Вы предлагаете новые налоги плюс к тем, что уже существуют или заявлены. А есть ли альтернатива этому?

- Я не специалист, а обычный предприниматель, но откуда взять деньги для латания бюджетной дыры, я вам скажу. При падении прибыли, а уж тем более при финансовом дефиците любой бизнесмен снижает издержки. Может сократить траты, а может сократить сотрудников или снизить им зарплату. В данном случае в качестве бизнесмена выступает государство.

Рейн Симм, строитель (Тарту)

Рейн Симм.
Рейн Симм. Фото: Денис Антонов

- При дефиците государственного бюджета оправданно ли введение новых налогов?

- Я не экономист и не политик, но я против новых налогов. Могу сказать, что в том виде наши налоги, как они есть, это вред обществу. Да, я понимаю что полиция, спасатели, врачи, учителя существуют на наши налоги, но на наши налоги существует очень богатая и сытая жизнь у чиновников. Вот этого я не пойму.

- А какие налоги правительству предложили бы вы?

- Если добавлять глупости нашему правительству, то оно могло бы ввести налог на топливо. Раз люди используют автомобиль, то пусть платят. Так что у нас еще есть? На отопление квартир и домов. Потому что если хочешь жить в тепле, то плати не только за отопление, но и налог на тепло. Ну, политикам шутить можно долго.

- А есть ли альтернатива таким шуткам в решении проблемы бюджетного дефицита?

- Есть. Надо на пятьдесят процентов сократить чиновников и не нужно будет собирать с народа последние евро. А у оставшихся зарплату снизить до средней по стране. Вот тогда и деньги будут на покрытие государственных трат. Дыра же из-за этого. А потом, ну что они там делают, в этих канцеляриях и министерствах? Бездельники.

Галина Борисова, пенсионерка (Таллинн) 

Галина Борисова.
Галина Борисова. Фото: Денис Антонов

- Оправданно ли введение новых налогов при дефиците государственного бюджета?

- Ни в коем случае. У меня шесть правнуков и правнучек. Недавно я узнала, что у многодетных семей забрали социальные выплаты по двести евро на каждого ребенка. Я считаю, что при таком низком уровне жизни, при отмене детских пособий налоги новые вводить недопустимо. И это касается не только многодетных семей, но и нас. Нам, пенсионерам, прибавку сделали семьдесят четыре евро, а министрам по четыреста евро. Какие же налоги еще вводить для нас?

- А какие налоги правительству предложили бы вы?

- Никаких. Я против таких налогов, которые снижают уровень жизни. Пусть сами себя налогами обкладывают. Вон, на роскошь пусть налоги введут.

- Помимо налогообложения есть ли альтернативные механизмы в решении проблемы бюджетного дефицита?

- Я в этом не разбираюсь.

- Может, стоит попросить кредит у международных финансовых организаций? Занять у Евросоюза или США?

- Да вы что? Мы сейчас займем, прожуем их, проживем, а отрабатывать и отдавать будут наши дети и внуки? Лучше перетерпеть, чем одалживаться.

Евгений Иванов, студент (Хаапсалу)

Евгений Иванов.
Евгений Иванов. Фото: Денис Антонов

- При дефиците государственного бюджета оправданно ли введение новых налогов?

- Конечно, если этот дефицит появился вследствие какой-то техногенной или природной катастрофы. Если у нас военное положение или государственный кризис. Новые налоги должны иметь временный, а не системный характер. Сейчас то, что предлагает правительство, я считаю неоправданным. Но надо отдать должное, что ни на автомобили, ни на сладкие напитки пока налог не ввели. Люди против, и нас государство слышит.

- А какие налоги правительству предложили бы вы?

- Если прикалываться, то на дневной свет, на ходьбу ногами и на посещение ресторанов. А если без шуток, то надо к налогообложению подходить очень аккуратно. Возможно, на содержание домашних животных, которых разводят с целью прибыли, возможно, на саму прибыль. Но не в налогах дело. Этими поборами благосостояния в стране не добьешься.

- А чем можно добиться благосостояния?

- Я же говорю, к финансам надо подходить аккуратно. Не надо рыбу перераспределять в обществе, надо раздать удочки. Надо создавать такие условия, чтобы было легко зарабатывать малому и среднему бизнесу. Люди сами сумеют заработать и обеспечить и себя, и работников на бюджете и само государство. Не с той стороны государство деньги берет. Создай условия, и не надо будет налогами душить. Десятка налогов хватило бы, чтобы все траты покрыть.

Людмила Васильева, пенсионерка (Таллинн)

Людмила Васильева.
Людмила Васильева. Фото: Денис Антонов

- Оправданно ли введение новых налогов при дефиците государственного бюджета?

- Вы про какие налоги? Я слышала, что введут налог на все сладкое. Это как нам жить прикажете? Сахар кладут куда надо и куда не надо. Я точно знаю, что и в соусы, и в консервы, и в хлеб кладут очень много сахара. Это что значит? Что цена поднимется не только на сахар и сладкое, а на все, где он есть. На все продукты. Чем этот налог можно оправдать, при наших пенсиях? Ничем.

- А какие налоги правительству предложили бы вы?

- Налогами надо обложить тех, кто может платить, потому что имеет большие доходы. Богатых. Банковскую сферу обложить налогом, прибыль крупных предприятий и поднять цены не на сахар, а на водку. Один яхту покупает, а ста человекам нечем платить по сумасшедшим ценам за отопление и свет. Это как?

- А есть ли альтернатива новым налогам в решении проблемы бюджетного дефицита?

- Можно у международных фондов попросить в долг. Правительства некоторых стран идут на это и решают вопросы государства не за счет своих граждан, а за счет кредитов под будущие доходы. Можно зарплаты министрам и чиновникам сократить вдвое. А вообще-то я так вам скажу: если бы в коалиции были центристы, то такого они бы не допустили.

Дмитрий Кирш, менеджер (Нарва)

Дмитрий Кирш.
Дмитрий Кирш. Фото: Денис Антонов

- При дефиците государственного бюджета оправданно ли введение новых налогов?

- У меня сложное чувство в отношении тех политиков, которые пытаются решать проблемы государственного бюджета за счет моего кармана. Сами налоги оправданы только в том случае, когда это единственный способ обеспечить работу государственных механизмов. Сейчас новые налоги решают вопросы повышения зарплат чиновникам. Бюджетный дефицит надо восполнять, но не такими налогами.

- А какие налоги правительству предложили бы вы?

- Если не фантазировать, а реально размышлять, то налогообложение можно совместить с пользой для оздоровления нации. Я бы предложил налог на все алкогольные напитки и табачные изделия. Если у человека такая тяга к вредным привычкам, то пусть оплачивает здоровых людей.

Можно было обложить отдельным налогом все вредные продукты питания. Кто хочет, пусть продолжает вредить здоровью, а кто не хочет, тот выберет полезную пищу. Но мне кажется, проблема бюджета в том, что мы много тратим на оборону и содержим слишком много чиновников, надо бы сократить.

Александр Бабич, водитель (Таллинн)

Александр Бабич.
Александр Бабич. Фото: Денис Антонов

- Оправданно ли введение новых налогов при дефиците государственного бюджета?

- В наших тяжелых экономических условиях новые налоги ничем не оправдать. Ничем. Действующие налоги куда идут? Что, у нас нормальные зарплаты получают полицейские и спасатели? А в каком состоянии наука, образование, медицина? Знаете, почему мы в очереди к врачу стоим по три месяца, а за деньги примут на следующий день? Потому что медики сами вынуждены зарабатывать. Так куда эти-то налоги идут? Вот это вопрос.

- А какие налоги правительству предложили бы вы?

- На казино, на прибыль банков, на владение богатством. Почему в других странах Евросоюза эти налоги есть, а у нас нет? Я не могу понять.

- Помимо налогообложения есть ли альтернативные механизмы в решении проблемы бюджетного дефицита?

- Мне трудно судить со стороны, но мне кажется, что можно бы было временно сократить траты на оборону, а может, кредиты взять у Международного валютного фонда.

Илона Эрмм, пенсионерка (Таллинн)

Илона Эрмм.
Илона Эрмм. Фото: Денис Антонов

- При дефиците государственного бюджета оправданно ли введение новых налогов?

- Нет. Я считаю, что надо больше думать о своих гражданах, о жителях страны, а не о том, как решить вопросы государственных расходов. Дефицит именного от того, что у нас слишком много чиновников, на содержание которых идут большие деньги.

- А какие налоги правительству предложили бы вы?

- На большие капиталы.

- Может, стоит попросить кредит у международных финансовых организаций? Занять у Евросоюза или США?

- Я не разбираюсь в этом. Брать в долг - всегда плохая затея, но со своих людей последнее тянуть нельзя.

Комментарии автора

Несмотря на запланированные новые налоги в 2024 году, правительство Эстонии приняло решение об отсрочки их введения до 2025 года. Об этом сообщила на пресс-конференции 19 сентября премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ).

«2024 году не будет новых налогов помимо тех, которые мы уже ввели. Налог на транспортные средства отложен до 2025 года», - сказала Кая Каллас.

Напомним, что петиция против введения в Эстонии автомобильного налога собрала 65 565 подписей. Ранее ни одна петиция в стране не собирала такого большого количества подписей.

Отложен налог и на сахар. Что же касается возможности налогообложения банков, то

правительство вводить его не будет вовсе. По словам Каи Каллас, руководители банков в знак солидарности с обществом пообещали внести свой вклад: получать больше дивидендов и платить с них больше налогов. Планируется, что в течение ближайших двух лет это принесет 120 миллионов евро налоговых поступлений в дополнение к уже прогнозируемым.

В стратегию государственного бюджета на 2025 год правительством заложено 400 млн евро, источники поступлений которых до сих пор не определены. Реформисты планируют получить эти деньги за счет повышения налога с оборота, представители «Ээсти 200» с помощью налога на имущество, социал-демократы ищут решение в обложении налогом предприятий.

Также стало известно о том, что повышение зарплат в следующем году затронет только учителей, а на полицейских и спасателей на увеличение зарплат денег не запланировано.

В стратегию государственного бюджета на 2025 год правительством заложено 400 млн евро, источники поступлений которых до сих пор не определены. Реформисты планируют получить эти деньги за счет повышения налога с оборота, представители «Ээсти 200» с помощью налога на имущество, социал-демократы ищут решение в обложении налогом предприятий.

Также стало известно о том, что повышение зарплат в следующем году затронет только учителей, а на полицейских и спасателей на увеличение зарплат денег не запланировано.

Редакция Rus.Postimees просит каждого, кому есть, чем поделиться на наших страницах, у кого есть собственная позиция по политическим, социальным, экономическим вопросам, не бояться обращаться к нам. 5308 2701, denis.antonov@postimees.ee

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