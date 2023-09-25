ОПРОС НЕДЕЛИ ⟩ Налоги на домашних животных, водку и посещение ресторанов: жители Эстонии о налоговой политике

- Может, стоит попросить кредит у международных финансовых организаций? Занять у Евросоюза или США?

- Я не разбираюсь в этом. Брать в долг - всегда плохая затея, но со своих людей последнее тянуть нельзя.

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Несмотря на запланированные новые налоги в 2024 году, правительство Эстонии приняло решение об отсрочки их введения до 2025 года. Об этом сообщила на пресс-конференции 19 сентября премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ).

«2024 году не будет новых налогов помимо тех, которые мы уже ввели. Налог на транспортные средства отложен до 2025 года», - сказала Кая Каллас.

Напомним, что петиция против введения в Эстонии автомобильного налога собрала 65 565 подписей. Ранее ни одна петиция в стране не собирала такого большого количества подписей.

Отложен налог и на сахар. Что же касается возможности налогообложения банков, то

правительство вводить его не будет вовсе. По словам Каи Каллас, руководители банков в знак солидарности с обществом пообещали внести свой вклад: получать больше дивидендов и платить с них больше налогов. Планируется, что в течение ближайших двух лет это принесет 120 миллионов евро налоговых поступлений в дополнение к уже прогнозируемым.

В стратегию государственного бюджета на 2025 год правительством заложено 400 млн евро, источники поступлений которых до сих пор не определены. Реформисты планируют получить эти деньги за счет повышения налога с оборота, представители «Ээсти 200» с помощью налога на имущество, социал-демократы ищут решение в обложении налогом предприятий.

Также стало известно о том, что повышение зарплат в следующем году затронет только учителей, а на полицейских и спасателей на увеличение зарплат денег не запланировано.

В стратегию государственного бюджета на 2025 год правительством заложено 400 млн евро, источники поступлений которых до сих пор не определены. Реформисты планируют получить эти деньги за счет повышения налога с оборота, представители «Ээсти 200» с помощью налога на имущество, социал-демократы ищут решение в обложении налогом предприятий.

Также стало известно о том, что повышение зарплат в следующем году затронет только учителей, а на полицейских и спасателей на увеличение зарплат денег не запланировано.