Эксперт о помощи Украине: Польша, как и страны Балтии, руководствуется своими интересами

«К сожалению, на прошедшей неделе наибольшее внимание привлекла напряженность, возникшая между Польшей и Украиной. Западные СМИ также поспешили представить заявление польского премьер-министра о помощи Украине как четкий сигнал о том, что Польша теперь прекратит помощь оружием, хотя на самом деле это не так. Но очевидно, что мы получили напоминание о том, что внутренняя политика различных западных стран может влиять на поддержку Украины», – сказала Райк в передаче Ukraina stuudio на канале ETV.