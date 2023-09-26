Анализ ⟩ Язык и кулак ненависти. Опасно ли быть украинцем в Эстонии?

В одном из сетевых магазинов, куда Лилия и ее дочь постоянно ходят, кассирша услышала однажды украинскую речь и после этого стала постоянно ругаться или к чему-то придираться, если украинки попадали на кассу в ее смену. Мы поинтересовались у Лилии, какие возможности есть у кассира, если ей не нравится покупатель, проявить свое неудовольствие.

«Ну, например, она постоянно ругалась на нас из-за того, что мы набираем овощи не в их пакеты, которые стоят денег, а в свои. Из-за этого собиралась большая очередь. Когда это повторилось бог знает в какой уже раз, нам пришлось позвать менеджера, который подтвердил, что мы можем пользоваться своими пакетами и ничего не нарушаем. Но она просто не могла оставить нас в покое».

«Я думаю, что скоро уеду домой»

Илья - единственный наш собеседник - мужчина. Он торгует украинской символикой у торгового центра в Таллинне.

Фото: Anastasiya Tido

Илья привык к тому, что время от времени его торговая точка становится местом притяжения тех, кого присутствие украинцев в стране злит.