Ср, 27.09.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

Фото ⟩ Очереди гигантские, эмоции зашкаливают: акция по бесплатному обмену монет на купюры вызвала дикий ажиотаж

Ольга Лебедева
Facebook
Comments 1
Обменять центы на купюры реально, но следует запастись временем.
Обменять центы на купюры реально, но следует запастись временем. Фото: Денис Антонов

Неделю назад в Эстонии запустили кампанию по бесплатному обмену евромонет на купюры. Ажиотаж среди жителей нашей страны настолько высок, что сидеть в очереди со своими мешочками, наполненными центами, приходится по несколько часов. Некоторых клиентов даже сразу разворачивают и просят прийти в другой день и желательно пораньше: тогда шансы распрощаться с монетами будут выше.

Цель этого пилотного проекта – собрать миллион евромонет, чтобы вернуть в обращение больше так называемых красных центов, тем самым сократив их производство, а также воздействие наличных на окружающую среду. «Вторая важная цель – выяснить, сможет ли дополнительная услуга в текущем формате увеличить рециркуляцию именно монет номиналом в 1 и 2 цента и стоит ли проводить подобные акции в будущем. Эти выводы мы сделаем после окончания проекта, то есть в новом году», – сказал руководитель подразделения по обращению с наличными Банка Эстонии Мартти Някси.

А пока услуга обмена мелочи на купюры открыта для жителей Эстонии до конца 2023 года в двух местах: в Таллинне в Järve keskus и в Тарту в Kvartali keskus. Для читательницы Rus.Postimees поход в одно из низ закончился разочарованием.

Facebook
Comments 1

Ключевые слова

Наверх