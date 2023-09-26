Вяльбе взялась за Исинбаеву: пускай закроет свой рот и живет в своей Испании

Фото было сделано в 2017 году и свидетельствовало о том, что Исинбаева поддерживает Путина на президентских выборах. Более того, бывшая спортсменка выступила с заявлением, в котором открещивается от связей с армией, несмотря на звание майора.

«В России, как и везде в Европе, спортсмены состоят в спортивных клубах. До 2018 года я представляла спортивный клуб ЦСКА и заслужила высокие награды и звания. Эти титулы, о которых сейчас говорю, носят лишь символический характер. Я никогда не была военнослужащей Вооружённых Сил России. Я никогда не была депутатом Госдумы и никогда не принадлежала ни к какой партии», - заявила Исинбаева.

Президент Федерации лыжных гонок России, глава Ассоциации лыжных видов спорта России Елена Вяльбе в рамках шоу «На два слова» прокомментировала позицию 41-летней легкоатлетки.

«Ну, и слава богу, что она свалила отсюда с такими открытыми глазами. Сначала ты у президента на груди плачешь, а потом Родину предаешь. Надо как-то определиться, она уже немаленькая девочка. Она детей уже воспитывает своих.

Не пыталась и никогда не пойму ее. Да, это ее выбор, но я ее не пойму. Особенно из-за того, что она отреклась от ЦСКА. Для меня это еще более неприятно. А можно быть олимпийским чемпионом номинально? Тогда пускай закроет свой рот и живет в своей Испании, или где она там живет? И радуется жизни там теперь", - добавила Вяльбе.

Ну и под конец Елена Вяльбе высказалась и о том, сможет ли исинбаева поспособствовать восстановлению прав российских спортсменов.