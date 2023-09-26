Большой обзор ⟩ Правительство обнародовало бюджет на следующий год: расходы будут сведены к минимуму

В следующем году в полном объеме продолжится реализация программы действий по переходу на эстоноязычное образование. Бюджет увеличится на 27 млн евро, и в 2024 году на переход к образованию на эстонском языке будет выделено 71,9 млн евро, из которых 3 млн евро будут получены за счет внешнего финансирования. Согласно коалиционному соглашению, переход на обучение на эстонском языке начнется в детских садах и в 1-4 классах в 2024 году и продлится до 2030 года.

На обеспечение высшего образования в университетах и прикладных вузах в следующем году предусмотрено 274,7 млн евро. На поддержку высшего образования запланированы расходы в размере 232,3 млн евро, что на 15% больше нынешнего уровня. Приоритетом является обеспечение устойчивости эстоноязычного высшего образования, конкурентоспособной заработной платы преподавателей и развитие качества высшего образования. Начиная с этого учебного года, в два раза увеличены и ставки стипендий по потребностям, на которые в бюджете запланировано дополнительно 5,2 млн евро.

В государственном бюджете на 2024 год сохранена также договоренность о выделении 1% ВВП на финансирование научных исследований.

Оживление экономики и «зеленая» реформа

В 2024 году государство выделит 1,9 млрд евро на стимулирование экономики и инвестиционную поддержку, 1,1 млрд от этой суммы составят иностранные средства и около 800 млн - деньги эстонских налогоплательщиков.

Чтобы экономика не выходила за рамки природы, страна сделает ставку на «зеленый» рост и развитие чистой и разнообразной окружающей среды.