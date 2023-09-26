Правительство утвердило госбюджет на 2024 год и стратегию госбюджета на ближайшие четыре года. Объем доходов бюджета составляет 16,8 млрд евро, объем расходов - 17,7 млрд евро. В центре внимания бюджета военная и обширная гособорона Эстонии, образование и восстановление экономики.
Большой обзор ⟩ Правительство обнародовало бюджет на следующий год: расходы будут сведены к минимуму
Правительство обозначило приоритеты государственного бюджета на следующий год и стратегию государственного бюджета на 2024-2027 годы.
Военная и обширная гособорона Эстонии
Оборонный бюджет Эстонии в 2024 году впервые превысит 3% от ВВП, к которым добавятся расходы на размещение союзников. Расходы на оборону составят 1,33 млрд евро в следующем году и почти 5,6 млрд евро в 2024-2027 годах.
Благодаря этому повысится потенциал самообороны Эстонии и ее готовность к защите вместе с союзниками по НАТО. Государство инвестирует в закупки более 50% своего оборонного бюджета, что поставит страну на передовые позиции среди стран НАТО. Эстония значительно обновила свои запасы боеприпасов, и обороноспособность страны растет как на суше, так в воздухе и на море. Государство также инвестирует в защитников и их технику и будет продолжать поддерживать боеспособность сухопутной обороны. В период с 2024 по 2027 год будет профинансирует Кайтселийт на сумму около 300 млн евро.
С 2024 года Министерству внутренних дел будет выделяться в среднем 9 млн евро в год на выполнение задач по государственной обороне. Это позволит увеличить антикризисный резерв Департамента полиции и пограничной охраны, в том числе ресурсы и возможности для набора помощников полицейских.
Охрана границы Эстонии и укрепление восточной границы остаются приоритетными для государства. Поэтому на 2024 и 2025 годы для этой цели будет выделено в общей сложности 15,2 млн евро.
Департаменту государственных информационных систем будут постоянно выделяться средства на кибербезопасность для продолжения тестирования и обучения кибербезопасности государственных органов и поставщиков критически важных услуг, а также для создания резерва кибербезопасности.
Налогово-таможенный департамент повысит свою готовность к кризисным ситуациям и расширит возможности по надзору за выполнением санкций.
Также будет обеспечено устойчивое финансирование инвестиций, сделанных в прошлом году для защиты населения и улучшения антикризисных возможностей Министерства социальных дел. В частности, будет обеспечено финансирование хранения эвакуационных запасов и надежной работы сирен для оповещения об опасности для Спасательного департамента.
Для поддержания и повышения готовности граждан и местных самоуправлений к кризисным ситуациям будет обеспечено постоянное финансирование соответствующего обучения в области гражданской обороны.
В рамках защиты населения Министерство социальных дел будет постоянно финансировать сферу здравоохранения и социальной защиты для оказания помощи людям, оказавшимся в кризисной ситуации. Для этого выделят средства на медицинские услуги, связанные с катастрофами, будет обеспечено постоянное финансирование мониторинга за инфекционными заболеваниями и мер по их предотвращению, а также кризисной поддержки психического здоровья населения.
Департамент окружающей среды, находящийся в ведении Министерства климата, проведет модернизацию технического оснащения 15 станций и лабораторий радиационного контроля, ранее построенных за счет внешней помощи, для обеспечения круглосуточного радиационного мониторинга и раннего оповещения населения, а также осуществления мер защиты от радиации.
Образование - повышение зарплат учителей
В следующем году среди государственных служащих заработная плата вырастет только у учителей. В бюджете на 2024 год на связанные с учителями расходы, увеличившиеся на 23,72 млн евро, предусмотрено 561,9 млн евро. Вместе с увеличением фонда дифференциации средняя расчетная зарплата учителей повысится на 4,3%. Кроме того, государство окажет поддержку начинающим учителям и опорным специалистам, выделив на это в общей сложности 3,7 млн евро в качестве первоначальной поддержки.
В следующем году в полном объеме продолжится реализация программы действий по переходу на эстоноязычное образование. Бюджет увеличится на 27 млн евро, и в 2024 году на переход к образованию на эстонском языке будет выделено 71,9 млн евро, из которых 3 млн евро будут получены за счет внешнего финансирования. Согласно коалиционному соглашению, переход на обучение на эстонском языке начнется в детских садах и в 1-4 классах в 2024 году и продлится до 2030 года.
На обеспечение высшего образования в университетах и прикладных вузах в следующем году предусмотрено 274,7 млн евро. На поддержку высшего образования запланированы расходы в размере 232,3 млн евро, что на 15% больше нынешнего уровня. Приоритетом является обеспечение устойчивости эстоноязычного высшего образования, конкурентоспособной заработной платы преподавателей и развитие качества высшего образования. Начиная с этого учебного года, в два раза увеличены и ставки стипендий по потребностям, на которые в бюджете запланировано дополнительно 5,2 млн евро.
В государственном бюджете на 2024 год сохранена также договоренность о выделении 1% ВВП на финансирование научных исследований.
Оживление экономики и «зеленая» реформа
В 2024 году государство выделит 1,9 млрд евро на стимулирование экономики и инвестиционную поддержку, 1,1 млрд от этой суммы составят иностранные средства и около 800 млн - деньги эстонских налогоплательщиков.
Чтобы экономика не выходила за рамки природы, страна сделает ставку на «зеленый» рост и развитие чистой и разнообразной окружающей среды.
В течение четырех лет на восстановление природы и экосистем будет выделено 20 млн евро. Для ускорения перехода к экономике замкнутого цикла и повышения ценности природных ресурсов внимание будет уделено эффективности использования ресурсов. Помимо этого будет проведена реформа в области обращения с отходами.
Государство упростит и ускорит процесс начала производства зеленой энергии, чтобы на рынке появилось больше экологически чистой электроэнергии по доступным ценам. Для этого с 2024 по 2027 годы будет инвестировано в общей сложности 155 млн евро. Среди прочего, инвестиции будут направлены на переход с централизованного теплоснабжения на возобновляемые виды топлива, укрепление электросетей и строительство новых межсетевых мощностей.
В ближайшие годы из внешних источников финансирования в экологически чистый общественный транспорт и велосипедные дорожки будет направлено 96 млн евро. Будет продолжена электрификация железных дорог, финансирование которой возрастет на 54 млн евро. В бюджете предусмотрено 11 млн евро на строительство электрозарядной инфраструктуры портов Виртсу и Куйвасту, чтобы в 2026 году на линии Виртсу-Куйвасту мог стартовать первый электропаром.
В 2024 году начнется строительство магистрали Rail Baltic. В общей сложности будут сделаны инвестиции в размере 216 млн евро.
На совершенствование общественного транспорта по всей стране правительство в течение следующих двух лет выделит в общей сложности 60 млн евро, что позволит облегчить пассажирам его использование, а также разработать единое программное обеспечение для продажи билетов. Также будет улучшена доступность общественного транспорта для слабовидящих и слабослышащих людей. Паромное сообщение между Хийумаа и Сааремаа будет осуществляться в обоих направлениях, утром и вечером.
В сотрудничестве с частным сектором государство планирует поддержать конкурентоспособность и рост производительности эстонской экономики. В Эстонии откроется первый центр прикладных исследований, который поможет повысить инновационный потенциал эстонских предприятий.
В 2024 году фонд целевой капитал Совместного предприятия Фонда развития предпринимательства (EAS) и фонда Kredex увеличится на 100 млн евро для поддержки выхода эстонских предприятий на зарубежные рынки. Кроме того, государство разработает кредит для развития экспорта в Украину, чтобы вселить в компании уверенность для выхода на украинский рынок и способствовать восстановлению украинской экономики.
Государство также намерено продвигаться по пути цифрового развития - средства будут направлены на развитие персонального государства, основанного на данных и современных технологиях. Государственные услуги станут более эффективными и удобными для граждан и предприятий, расширится и применение искусственного интеллекта в публичном секторе. Для этого потребуются хорошо управляемые ИТ-сервисы и высокий уровень кибербезопасности. Для этих целей в 2024 году государство инвестирует дополнительно 23 млн евро.
Государство также будет развивать систему услуг и пособий на рынке труда, чтобы помочь людям вновь трудоустроиться.
Эстония также внесет вклад в повышение конкурентоспособности бизнес-среды. Одним из приоритетов по-прежнему остается борьба с экономической преступностью.
Устойчивость государственных финансов
Бюджетные правила должны соответствовать возможностям государства и способствовать улучшению состояния государственных финансов. Структурный дефицит в 2024 году останется неизменным и составит -1,2% ВВП. Это является частью гибкости правил ЕС, согласно которым структурная корректировка не является необходимой в следующем году в случае очень плохой экономической ситуации. В последующие годы, то есть начиная с 2025 года, государство планирует удерживать структурную позицию на уровне не ниже -1% ВВП.
Для более эффективного контроля над государственными расходами инициирована бюджетная ревизия, которая затронет сферы управления всех министерств. Ее задача - выявить возможности повышения эффективности предоставления государственных услуг.
Бюджетная ревизия начнется с Министерства социальных дел, Министерства экономики и коммуникаций и Министерства финансов, которые имеют большие бюджеты. За счет повышения эффективности государственных услуг и пособий, ориентированных на потребности, государство планирует сэкономить в этих трех министерствах 150 млн евро.
Честная конкуренция и разумный и эффективный сбор налогов также важны для государства. Эстония повысит эффективность налогового надзора как при взимании подоходного налога, так и налога с оборота, задействовав при этом возможности искусственного интеллекта. Это позволит сэкономить 12 млн евро денег налогоплательщиков, а меры, касающиеся доходов, в течение четырех лет принесут дополнительно около 100 млн евро.
Для улучшения бюджетной ситуации правительство уже приняло решение о постепенном повышении налога на азартные игры и ставки акцизов на алкоголь и табачные изделия. Ожидается, что только повышение акцизов на табачные изделия и алкоголь принесет в ближайшие два года не менее 63 млн евро.
В 2024 году государство повысит НСО до 22% (с 20% в настоящее время). Увеличение НСО принесет государству в 2024 году доход в размере 235 млн евро.
Поддержка Украины
Эстония продолжит поддерживать Украину через международные фонды, бюджет ЕС и непосредственно через государственный бюджет. В общей сложности в 2024 году Эстония выделит 29,2 млн евро на поддержку восстановления Украины.
Вместе с партнерами по ЕС Эстония значительно увеличит свой вклад в Европейский фонд мира, куда Министерство иностранных дел и Министерство обороны планируют вносить около 6 млн евро в год до 2027 года. Вступление Украины в Европейский союз и НАТО и участие в восстановлении Украины защитит безопасность Эстонии и всей Европы.
Восстановление Украины в ближайшие годы станет крупнейшим стратегическим экономическим проектом в Европе. На сегодняшний день Эстония уже внесла значительный вклад в восстановление Украины, построив детский сад и мост в Житомирской области, а также участвуя в создании семейных домов. Цель Эстонии - быть частью этого процесса и предложить эстонским предприятиям значительный потенциал роста. Поэтому в ближайшие годы государство будет ежегодно выделять 14 млн евро на непосредственную восстановительную деятельность в Украине.