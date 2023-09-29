Свежее социологическое исследование отношения жителей Эстонии к войне, политике Российской Федерации и о происходящем в мире показало, что между эстонской и русскоязычной общинами образовалась пропасть. Русские Эстонии совершенно иначе смотрят на политику Российской Федерации, прием беженцев, на перспективы окончания войны и ответственность за агрессию против Украины.
Исследование ⟩ Только половина русскоязычных согласны принимать в Эстонии россиян, а подавляющее большинство нарвитян не хотят поражения России
Через год после нападения России на Украину было проведено подробное сравнительное социологическое исследование настроений эстонского и русскоязычного населения Эстонии. Его цель состояла в том, чтобы выяснить, какое влияние оказала война на отношения между этими группами населения, как та и другая группа воспринимает войну и политику Эстонии.
По результатам исследования был составлен отчет, который дает всестороннее понимание сложных процессов, происходящих в нашем обществе. «Русскоязычное меньшинство часто описывается и анализируется как монолитное сообщество, - пишут авторы отчета. - Однако русскоязычное население Эстонии состоит из групп с разным статусом: граждане Эстонии, граждане России и неграждане».
Для изучения мнения этих людей было выбрано пять тем, которые наиболее ярко демонстрируют настроения и мировоззрение людей:
- Направленность внешней политики и восприятие угроз;
- солидарность с Украиной;
- идеологические подходы в СМИ;
- личная идентичность и чувства русскоязычных;
- отношения между эстонцами и русскоязычными.
Исследование мнений фокус-группы, на котором основан анализ, было проведено в мае 2023 года Turu-uuringute AS по заказу Фонда Фридриха Эберта (Friedrich-Ebert-Stiftung e.V., FES). Опрошены 1000 человек старше 18 лет. Результаты опросов проанализированы и опубликованы в сентябре 2023 г. Рейнхардом Круммом, Тынисом Стамбергом и Ириной Страпачук.
FES - это фонд, основанный в 1925 году как политическое наследие Фридриха Эберта, первого демократически избранного президента Германии. Он является крупнейшим и старейшим из немецких партийных фондов, связан с Социал-Демократической партией Германии. Штаб-квартира компании находится в Бонне и Берлине, а проекты реализованы более чем в 100 странах. Это старейшая организация Германии, занимающаяся продвижением демократии, политического образования и продвижением студентов с выдающимися интеллектуальными способностями.
Внешняя политика России приводит в замешательство
Замешательство - очень явное состояние русскоязычного населения Эстонии после начала полномасштабной войны. Оно явно просматривается в ответах на вопрос о том, как в сложившейся международной обстановке лучше защищать интересы Эстонии. Если подавляющее большинство эстонцев (74%) считают, что для этого нужно и находиться в тесном контакте со странами Запада, то среди русскоязычных менее трети выбрали этот вариант ответа.
8% русскоязычных предпочитают более тесное сотрудничество только с Россией, а более половины хотели бы больше сотрудничества и с Западом, и с Россией. На вопрос о том, нравится ли респонденту Россия и Владимир Путин, 15% русскоязычного меньшинства ответили утвердительно и о стране, и о президенте, а 44% любят Россию, но не президента (если приведенные доли совокупно не дают 100%, это значит, что были и другие варианты ответов, такие как «затрудняюсь ответить», например - прим.ред.).
С отношением к санкциям снова есть серьезные различия между эстонцами и русскоговорящими жителями страны. Санкции против России поддерживают три четверти эстонцев и только четверть русскоязычного населения. По мнению авторов отчета, причиной такой разницы является солидарность с Россией и ее населением, а также личные отношения с проживающими в России друзьями и родственниками.
Всякая солидарность хромает на обе ноги
«Отношения между русскими и украинцами и до войны были не самыми теплыми. С одной стороны, эти два сообщества очень близки, много смешанных браков, - говорится в исследовании. - Однако, русские всегда подчеркивали свое покровительственное, даже снисходительное отношение к Украине».
Авторы исследования приводят услышанный от украинцев анекдот: если русский предлагает украинцу поделиться по-братски, то нужно отказаться и настаивать на справедливом разделе пополам. Но и такие братские отношения сильно испортились после аннексии Крыма в 2014 году, последовавшего военного конфликта на Востоке Украины и затем полномасштабной военной агрессии России против Украины.
В ответ на вопрос, какой из воюющих сторон респондент сочувствует, половина опрошенных русскоязычных отказывались принять сторону, 28% высказали поддержку Украине и 17% сказали, что они на стороне России. Для сравнения: 80% эстонцев поддерживают Украину и 89% считают, что Россия ответственна за развязанную войну.
Что думают на самом деле 50% опрошенных, который не определились, можно только догадываться. О тех, кто входит в 17% открыто сочувствующих России, Rus.Postimees писал, так как эти люди высказывают свое мнение в том числе публично. Например популярный гид по подземельям Глеб Бутковский не только ждет прихода в Эстонию российской армии, но и готов помогать россиянам «восстанавливать порядок».
Значительная доля русскоязычного населения Эстонии с настороженностью относится к перспективе того, что Запад вооружит Украину настолько хорошо, что она сможет победить Россию и освободить всю свою оккупированную территорию. Опрос показал, что только треть русскоязычных поддерживает этот вариант, а 55% не хотели бы этого.
Для эстонцев ответ на этот вопрос гораздо проще: 89% полностью согласны с военной поддержкой Украины до полной победы над Россией.
Ответ на вопрос об ответственности за войну для русскоговорящих оказался сложным и неоднозначным: около трети считают виновником Россию, 20% - США, 9% Украину и еще 6% - НАТО. Пятая часть русскоязычных затруднилась ответить.
Русскоязычные больше симпатизируют Украине, когда этого касается помощи беженцам, но поддержка поражения России в войне кажется им слишком большим ударом по своей русской идентичности. Это особенно очевидно в случае с Ида-Вирумаа и, в частности с Нарвой. В Нарве 73% не согласны с перспективой вооружения Украины по полной победы над Россией.
О том, что часть русских в Эстонии испытывают серьезный кризис идентичности и постоянно нуждаются в том, чтобы повысить авторитет «русскости» свидетельствует, например, акция «Я русский». На прошлой неделе по Эстонии начали разъезжать автомобили с такими наклейками. Теперь некоторые жители Эстонии принялись клеить на автомобили лозунг «Сила в правде».
Когда речь идет о приеме Эстонией украинских беженцев, эстонское сообщество более гостеприимно. 94% эстонцев согласны их принимать и только 3% против. Среди русскоязычных 72% поддерживают прием беженцев и и 23% — против.
Когда речь идет о российских гражданах, бегущих из РФ из-за преследований или от мобилизации, то только 53% русскоязычных жителей Эстонии приняли бы их, а 38% против принятия любых россиян. Иными словами, исследование показывает, что русские в Эстонии не склонны поддерживать русских из России даже более явно, чем украинских беженцев.
Война России против Украины оказала значительное влияние на эстонское общество. Авторы исследования пишут, что отношение к русскоязычному населению со стороны эстонцев было настороженным: после восстановления независимости многие ожидали, что русские уедут из Эстонии. «Однако, русскоязычное меньшинство осталось отчасти потому, что люди не чувствуют себя меньшинством, отчасти потому, что они больше не считают себя именно русскими, а скорее «балтийскими русскими», поэтому не хотят в Россию», - говорится в отчете об исследовании.
Авторы отмечают, что балтийские русские сейчас чувствуют себя загнанными в угол. Война России против Украины вновь принесла им затруднения в отношениях с эстонским обществом. Более половины русскоязычных согласны, что серьезные этнические конфликты между эстонцами и русскими в Эстонии возможны, но маловероятны.
Почти четверть эстонцев считают, что это вполне возможно, в то время как только 14% русскоязычных считают конфликты вероятными. Интересно, что по мнению 57% эстонцев отношение к русскоязычному населению после начала военной агрессии ухудшилось. При этом среди русскоязычных ухудшение отношения заметили 47%, то есть на 10% меньше.
Доля русскоязычных людей в населении Эстонии на 2021 год составляла 27,4% (374 038 жителей). При этом русских в Эстонии 22,5%, украинцев 4,1% и белорусов 0,8%. Большинство из них поселились в Эстонии в период существования Советского Союза.
По переписи 1922 года русские составляли 8,3% населения Эстонии. В 1959 году доля русских составляла 20%, а к 1989 году выросла до 30,3%. За 1991–2011 годы около 140 000 русскоязычных - преимущественно русских - покинули страну.
50% русскоязычных действительно считают, что дискриминация по отношению к ним существует. Среди эстонцев так думают 16% ответивших. Русское население очень критично относится к сносу памятников, посвященных победе Советского Союза во Второй мировой войне: 67% не одобряют снос и только и только 5% одобряют.
Более половины русскоязычных Эстонии считают, что партий или политиков, которые представляют их интересы, недостаточно. Более 50% русскоязычного населения считают, что не могут свободно говорить об истории Эстонии, если их мнение отличается от официального.
Еще 58% русскоязычных считают, что такие же трудности со свободным выражением мнения у них возникают когда дело доходит до обсуждения российского военного вторжения в Украину. Из ответа на этот вопрос можно сделать некоторые выводы о том, что думают русские Эстонии, которые не определились с тем, кого поддерживать в войне России против Украины.
На вопрос о лояльности 65% русскоязычных ответили, что они скорее или точно искренние патриоты Эстонии, а 28% сказали, что они скорее или точно нет.