Исследование ⟩ Только половина русскоязычных согласны принимать в Эстонии россиян, а подавляющее большинство нарвитян не хотят поражения России

Через год после нападения России на Украину было проведено подробное сравнительное социологическое исследование настроений эстонского и русскоязычного населения Эстонии. Его цель состояла в том, чтобы выяснить, какое влияние оказала война на отношения между этими группами населения, как та и другая группа воспринимает войну и политику Эстонии.

По результатам исследования был составлен отчет , который дает всестороннее понимание сложных процессов, происходящих в нашем обществе. «Русскоязычное меньшинство часто описывается и анализируется как монолитное сообщество, - пишут авторы отчета. - Однако русскоязычное население Эстонии состоит из групп с разным статусом: граждане Эстонии, граждане России и неграждане».

Для изучения мнения этих людей было выбрано пять тем, которые наиболее ярко демонстрируют настроения и мировоззрение людей:

Исследование мнений фокус-группы, на котором основан анализ, было проведено в мае 2023 года Turu-uuringute AS по заказу Фонда Фридриха Эберта (Friedrich-Ebert-Stiftung e.V., FES). Опрошены 1000 человек старше 18 лет. Результаты опросов проанализированы и опубликованы в сентябре 2023 г. Рейнхардом Круммом, Тынисом Стамбергом и Ириной Страпачук.

FES - это фонд, основанный в 1925 году как политическое наследие Фридриха Эберта, первого демократически избранного президента Германии. Он является крупнейшим и старейшим из немецких партийных фондов, связан с Социал-Демократической партией Германии. Штаб-квартира компании находится в Бонне и Берлине, а проекты реализованы более чем в 100 странах. Это старейшая организация Германии, занимающаяся продвижением демократии, политического образования и продвижением студентов с выдающимися интеллектуальными способностями.