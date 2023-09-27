Керсти Кальюлайд объявила сегодня в Facebook о своем выходе из состава совета Alexela в связи с тем, что компания продолжает использовать газ, добываемый в России.
Керсти Кальюлайд выходит из состава совета Alexela из-за российского газа
«Я вошла в состав совета Alexela весной. Наверное, ни для кого не секрет, что энергетика и "зеленый поворот" - волнующие меня темы, и предложение, так сказать, взяться за руки на несколько десятилетий, было очень интересным. У Alexela есть ряд проектов (производство биогаза, хранение энергии), которые сделают экономику Эстонии более зеленой», - заявила Кальюлайд в соцсети.
По ее словам, когда она начала работать в совете Alexela в апреле, импорт из России был прекращен, а сжиженный газ, альтернативу которому на других рынках найти труднее всего, также поставлялся из Казахстана. «Крупнейшими потребителями сжиженного газа являются пищевая промышленность и сельскохозяйственные предприятия, которые сегодня не могут использовать альтернативные виды топлива», - добавила Кальюлайд.
«К сожалению, перебои с поставками из Казахстана летом все же были замещены сжиженным газом, произведенным в России. Хотя компания вновь ищет альтернативные варианты, на это потребуется время. Естественно, я не могу одобрить бизнес с Россией, поэтому сегодня я подала заявление о выходе из состава совета», - сказала Кальюлайд.
«Я надеюсь, что и Alexela, и другие европейские компании как можно скорее освободятся от российской энергии», - заключила она.
По словам представителей AS Alexela, компания уже полтора года пытается найти решение по поставкам сжиженного газа. В январе была найдена замена в Казахстане, но летом сотрудничество с казахами прекратилось в связи с энергетическим кризисом в стране.
«Сегодня мы вернулись к исходной точке с сжиженным газом, который необходим нам в пищевой промышленности и сельском хозяйстве. Крайне жаль, что импорт из Казахстана оказался временным решением, - сказал Марти Хяэль, председатель правления AS Alexela. - Поскольку этот продукт не является санкционным ни в Европе, ни в Эстонии, трудно найти решение. Эстонскому предприятию в одиночку трудно сделать то, что до сих пор не удавалось сделать европейской внешней политике».
Сжиженный газ используется местными производителями продуктов питания, то есть это газ, который применяется, например, в тех отраслях, где нет возможности использовать трубопроводный газ. Поскольку он является важным источником энергии для обеспечения продовольственной безопасности, для которого в настоящее время не существует конкурентоспособных по цене альтернатив, он не является санкционным продуктом в Европе.
Марти Хяэль поблагодарил Керсти Кальюлайд за сотрудничество и отметил, что с ее уходом совет лишится важного эксперта. Керсти Кальюлайд вошла в состав совета Alexela в апреле этого года. Ханс Пайома, Андреас Лаане и Прийт Пеньям продолжат работу в совете Alexela.