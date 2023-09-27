Керсти Кальюлайд выходит из состава совета Alexela из-за российского газа

«Я вошла в состав совета Alexela весной. Наверное, ни для кого не секрет, что энергетика и "зеленый поворот" - волнующие меня темы, и предложение, так сказать, взяться за руки на несколько десятилетий, было очень интересным. У Alexela есть ряд проектов (производство биогаза, хранение энергии), которые сделают экономику Эстонии более зеленой», - заявила Кальюлайд в соцсети.

По ее словам, когда она начала работать в совете Alexela в апреле, импорт из России был прекращен, а сжиженный газ, альтернативу которому на других рынках найти труднее всего, также поставлялся из Казахстана. «Крупнейшими потребителями сжиженного газа являются пищевая промышленность и сельскохозяйственные предприятия, которые сегодня не могут использовать альтернативные виды топлива», - добавила Кальюлайд.

«К сожалению, перебои с поставками из Казахстана летом все же были замещены сжиженным газом, произведенным в России. Хотя компания вновь ищет альтернативные варианты, на это потребуется время. Естественно, я не могу одобрить бизнес с Россией, поэтому сегодня я подала заявление о выходе из состава совета», - сказала Кальюлайд.

«Я надеюсь, что и Alexela, и другие европейские компании как можно скорее освободятся от российской энергии», - заключила она.