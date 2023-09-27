«Либералы – это новые фашисты». EKRE в знак протеста покинула зал Рийгикогу

В среду законопроект, признающий разжигание ненависти уголовным преступлением, прошел первое чтение в Рийгикогу. Фракции Центристской партии, «Отечества» и EKRE хотели отклонить его, но безуспешно. За отклонение законопроекта проголосовал 31 депутат, а против 53. Тем самым, законопроект прошел первое чтение.

В знак протеста фракция EKRE покинула зал Рийгикогу. «Правительство хочет ввести в Эстонии цензуру, что очевидно и грубо противоречит конституции. Цензура и контроль за настроением - это неотъемлемая часть тоталитарных обществ. Я не согласен с тем, что наше государство открыто и беззастенчиво толкают в направлении тоталитарного общества», - написал председатель EKRE Мартин Хельме в социальных сетях.

«Этот тоталитаризм создают партии, позиционирующие себя в качестве либеральных - Партия реформ, «Ээсти 200», соцдемы. Либералы - это новые фашисты. Именно они будут вновь отправлять нас в лагеря. Если мы сейчас это здесь не остановим, остановить это позже будет гораздо сложнее. Напоминаем о простых вещах. Краеугольный камень свободного общества - свобода слова», - заявил Хельме.