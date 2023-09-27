«Либералы – это новые фашисты». EKRE в знак протеста покинула зал Рийгикогу

Фракция Консервативной народной партии (EKRE) в среду в знак протеста покинула зал Рийгикогу после голосования по законопроекту о признании разжигания ненависти уголовным преступлением, поэтому Рийгикогу вечером не сможет обсуждать поданные EKRE законопроекты.
В среду законопроект, признающий разжигание ненависти уголовным преступлением, прошел первое чтение в Рийгикогу. Фракции Центристской партии, «Отечества» и EKRE хотели отклонить его, но безуспешно. За отклонение законопроекта проголосовал 31 депутат, а против 53. Тем самым, законопроект прошел первое чтение.
В знак протеста фракция EKRE покинула зал Рийгикогу. «Правительство хочет ввести в Эстонии цензуру, что очевидно и грубо противоречит конституции. Цензура и контроль за настроением - это неотъемлемая часть тоталитарных обществ. Я не согласен с тем, что наше государство открыто и беззастенчиво толкают в направлении тоталитарного общества», - написал председатель EKRE Мартин Хельме в социальных сетях.
«Этот тоталитаризм создают партии, позиционирующие себя в качестве либеральных - Партия реформ, «Ээсти 200», соцдемы. Либералы - это новые фашисты. Именно они будут вновь отправлять нас в лагеря. Если мы сейчас это здесь не остановим, остановить это позже будет гораздо сложнее. Напоминаем о простых вещах. Краеугольный камень свободного общества - свобода слова», - заявил Хельме.
«Когда мы не можем свободно выражаться на словах, мы не можем пользоваться свободой убеждений, свободой публичных собраний, свободой выражения мнения, свободой бизнеса. Все остальные свободы возможны только когда есть свобода слова», - добавил Хельме.