Танель Кийк: коалиция препятствует выяснению обстоятельств скандала вокруг Каи Каллас

«Премьер-министр и связанные с ней предприниматели так не дали внятных объяснений по поводу связанного с Россией бизнеса, Центристская партия убеждена, что для выяснения обстоятельств необходимо создание специальной следственной комиссии. Однако депутаты от коалиционных партий проголосовали против этого, что говорит о том, что глава правительства действует с их молчаливого согласия», - сказал Кийк.

По его словам, Кая Каллас посещала заседания парламентских комиссий выборочно, и ее противоречивые объяснения относительно договоров о кредитах и деклараций экономических интересов только добавили путаницы.

«У следственной комиссии есть право приглашения лица на заседание комиссии, а также право потребовать предоставить необходимые для работы комиссии данные и документацию. За неявку по неуважительной причине, отказ от предоставления информации, документации или объяснений может быть назначен штраф в размере до 300 штрафных единиц», - сказал Кийк.