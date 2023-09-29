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Эстонию пригласили разминировать Украину: министр обороны Литвы встретился с эстонским послом

rus.postimees.ee
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Посол Эстонии в Литве Каймо Кууск на встрече с министром обороны Литвы обсуждают приглашение Таллинна к международной коалиции по разминированию Украины, сентябрь 2023 года.
Посол Эстонии в Литве Каймо Кууск на встрече с министром обороны Литвы обсуждают приглашение Таллинна к международной коалиции по разминированию Украины, сентябрь 2023 года. Фото: Twitter Министерства национальной обороны Литвы

Министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас встретился с послом Эстонии Каймо Кууском, чтобы обсудить двустороннее сотрудничество и взаимные усилия в поддержку Украины.

Литва пригласила Эстонию присоединиться к международной коалиции по разминированию Украины. Об этом сообщает сайт Министерства национальной обороны Литвы.

«Украина - наш долгосрочный приоритет. Мы приглашаем Эстонию присоединиться к коалиции по разминированию Украины за счет финансовых взносов или приобретения техники, - в частности сказал глава литовского военного ведомства Арвидас Анушаускас на встрече с послом Каймо Кууском. - Сначала необходимо оборудование для разминирования, а затем обучение».

Министерство национальной обороны Литвы уточняет, что концепция международной коалиции по разминированию Украины будет подробно представлена ​​уже в декабре 2023 года.

Ожидается, что к этой работе присоединятся Дания, Словения, Испания, Бельгия, Франция, Италия, Португалия, Молдова, Словакия и Швеция.

Польша, Исландия, Япония и Южная Корея еще не приняли окончательного решения.

На встрече министра обороны Литва и посла Эстонии было отмечено, что Литва стала членом ИТ-коалиции во главе с Эстонией и Люксембургом для укрепления киберпотенциала Украины. Весной 2023 года стало известно, что Украина начала работу в киберцентре НАТО в Эстонии.

Анушаускас и Кууск также обсудили предстоящие встречи с министрами обороны других стран Балтии. Посол Эстонии в Литве до лета 2023 года работал послом Эстонии в Украине.

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