ETV+ пустил в эфир сомнительные российские фильмы. Главред канала: это была ошибка, будет пересмотр программы

Сомнительные российские фильмы в эфире ERR встречаются не впервые. Раньше представители национального радиовещания объясняли демонстрацию такой продукции тем, что за нее заплатили еще до войны. В субботу в эфире ETV+ снова был показан пропагандистский фильм, за который российскому производителю заплатили из карманов эстонских налогоплательщиков.