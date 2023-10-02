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ETV+ пустил в эфир сомнительные российские фильмы. Главред канала: это была ошибка, будет пересмотр программы

Лоора-Элизабет Ломп
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Фото (слева направо): Эрик Роозе, Екатерина Таклая и Андрей Титов.
Фото (слева направо): Эрик Роозе, Екатерина Таклая и Андрей Титов. Фото: Taavi Sepp

Сомнительные российские фильмы в эфире ERR встречаются не впервые. Раньше представители национального радиовещания объясняли демонстрацию такой продукции тем, что за нее заплатили еще до войны. В субботу в эфире ETV+ снова был показан пропагандистский фильм, за который российскому производителю заплатили из карманов эстонских налогоплательщиков.

Ранее на ETV+ начали показ сериала «Оптимисты. Карибский сезон», который посвящен «героической работе КГБ». В сериале советские спецслужбы представлены защитниками мира во всем мире, а США и НАТО - поджигателями войны, которых только СССР может остановить. Представители национального радиовещания объяснили демонстрацию сериала тем, что за него заплатили до войны.

Главный редактор ETV+: в ближайшие дни мы пересмотрим список фильмов и сериалов

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