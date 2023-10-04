Эстония получит почти 300 миллионов евро. На что чиновники их потратят?

«Крупные инвестиции из государственных денег, например, направлены на реконструкцию домов. Общий пул денег на эти цели составляет около 70 миллионов евро. Это выгодно всем: дома будут раходовать меньше энергии и это снизит счета за коммунальные услуги», - говорит министр климата Кристен Михал.

С другой стороны реновирование жилья - большое подспорье в достижении климатической нейтральности. По словам министра такая мера будет направлена и на реновацию многоквартирных домов, и небольших. «В ближайшие годы мы вложим сотни миллионов из государственного бюджета на приведение в порядок домов, что, помимо выгоды для жильцов, также сохраняет занятость и помогает экономике», - сказал он.

Еще одним важным направлением являются инвестиции в возобновляемую энергетику. Она обеспечивает и людей, и экономику чистой энергией по более низкой цене. «Например, мы инвестируем в сети, которые будут устойчивы к штормам, - рассказал министр. - Также государство выделило 36,5 миллионов евро на строительство новой трамвайной линии в Таллинне. Таллинн вносит несколько миллионов».

Россия - пугающий инвесторов сосед

Планируя крупные проекты на десятки и сотни миллионов евро нельзя не учитывать, что Эстония имеет границу с Россией, которая еще долго не будет безопасным соседом. Как влияет на поведение частных инвесторов? По словам Кристена Михала, нам просто придется предлагать инвесторам больше хороших условий и упирать на нашу собственную надежность.