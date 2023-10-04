Эстония получит почти 300 миллионов евро. На что чиновники их потратят?

Европейская Комиссия признала работу, проведенную эстонским обществом и государством, достаточно качественной, чтобы мы могли получить очередной транш из еврофондов на устойчивое развитие. Rus.Postimees выяснил сколько денег будет выделено и на что они будут потрачены, чтобы эту помощь увидели все жители страны.
22 сентября Европейская комиссия одобрила предварительную оценку запроса Эстонии на получение 286 миллионов евро из Фонда восстановления и устойчивости. В случае окончательного одобрения суммы субсидии Эстония получит два транша по 143 миллиона евро каждый.
Одобрение запроса на 286 миллионов евро - это лишь один из этапов на долгом бюрократическом пути, чтобы получить в три раза большую сумму для трансформации экономики и инфраструктуры. На весь этот процесс Эстонии планируется выделить 969,3 млн евро в виде грантов в рамках Фонда RRF.
Еще осенью 2021 года Европейская комиссия дала положительную оценку плана по инвестициям и реформам. Тогда это было обозначено как восстановление экономик стран Евросоюза после пандемии Covid-19.
С тех пор обстановка изменилась и кроме последствий пандемии прибавился кризис безопасности, кризис в энергетике из-за отказа от российских энергоносителей и рост инфляции в странах Еврозоны. Однако, ранее поставленые цели, в том числе климатическая нейтральность, никуда не делись.
Фонд восстановления и устойчивости (Recovery and Resilience Facility, RRF) - это фонд ЕС, целью которого была сформулирована как поддержка посткоронавирусных инвестиций в странах ЕС и поддержка реформ для восстановления экономики, повышения устойчивости государств-членов, а также перехода к «зеленому» и цифровому развитию. Деятельность Эстонии в этом отношении основана на стратегии «Эстония 2035». Сумма поддержки ЕС Эстонии в плане восстановления составляет 953,3 миллиона евро.
30 июня 2023 года Эстония подала в Комиссию запрос на оплату, основанный на достижении 28 контрольных показателей. Мы попросили министра климата Кристена Михала рассказать подробнее о том, что правительство и, в частности, Министерство климата, собирается делать с европейскими деньгами. Какие инвестиции нас ожидают и планируется ли привлекать частных инвесторов к совместным проектам с государством?
«Крупные инвестиции из государственных денег, например, направлены на реконструкцию домов. Общий пул денег на эти цели составляет около 70 миллионов евро. Это выгодно всем: дома будут раходовать меньше энергии и это снизит счета за коммунальные услуги», - говорит министр климата Кристен Михал.
С другой стороны реновирование жилья - большое подспорье в достижении климатической нейтральности. По словам министра такая мера будет направлена и на реновацию многоквартирных домов, и небольших. «В ближайшие годы мы вложим сотни миллионов из государственного бюджета на приведение в порядок домов, что, помимо выгоды для жильцов, также сохраняет занятость и помогает экономике», - сказал он.
Еще одним важным направлением являются инвестиции в возобновляемую энергетику. Она обеспечивает и людей, и экономику чистой энергией по более низкой цене. «Например, мы инвестируем в сети, которые будут устойчивы к штормам, - рассказал министр. - Также государство выделило 36,5 миллионов евро на строительство новой трамвайной линии в Таллинне. Таллинн вносит несколько миллионов».
Россия - пугающий инвесторов сосед
Планируя крупные проекты на десятки и сотни миллионов евро нельзя не учитывать, что Эстония имеет границу с Россией, которая еще долго не будет безопасным соседом. Как влияет на поведение частных инвесторов? По словам Кристена Михала, нам просто придется предлагать инвесторам больше хороших условий и упирать на нашу собственную надежность.
«Важно то, что Эстония является северной страной ЕС и НАТО, и наша безопасность гарантируется коллективным партнерством. Для частных инвесторов, наверное, не менее важно, чтобы у нас была понятная налоговая система, честная и хорошо функционирующая судебная система, высокоразвитое цифровое администрирование, инновационная культура», - считает министр климата.
«Бывают дни, когда большая часть энергии производится из возобновляемых источников, - рассказал Кристен Михал. - Но нам еще очень многое предстоит сделать. Помимо прочего мы были принципиальны когда речь шла об отказе от российского фоссильного топлива. Это, безусловно, тот подход, который нужен Европе».
По словам министра, мы стараемся сохранить свою репутацию цифрового государства. «Зеленая реформа - это как раз сочетание двух вещей - разумного выбора в области окружающей среды и цифровых решений».
В связи с одобрением плана выделения денег для Эстонии Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что наша страна «сделала свой энергетический сектор более экологически чистым и способствовала развитию цифровых навыков своих сотрудников». Надо признать, что такого рода формулировки в пресс-релизах часто людей просто запутывают. Всегда хочется понимать, о чем именно речь.
Министер климата объяснил нам, что Эстонии пришлось для этого сделать действительно серьезные вещи, особенно в масштабах нашей сравнительно маленькой экономики. В первую очередь это отказ от ископаемого топлива, и расширение цифровых решений везде, где они могут заменить бумажный документооборот и логистические процессы, и многое другое.
Предпринимателям обещают помощь, но не деньгами
Если послушать, что говорят предприниматели, становится очевидно, что зеленый переход и климатическая нейтральность - процессы очень дорогие. Государству, вероятно, стоит озаботиться тем, чтобы конкурентоспособность наших компаний не полетела камнем вниз, если им придется стать еще более экологичными.
Чтобы их поддержать государство будет делать соответствующие инвестиции и уделять приоритетное внимание инновациям и зеленым технологиям при организации госзакупок. Например, в строительстве государство уже сейчас заказывает больше элементов из древесины, чтобы сократить выбросы.
В Министерстве климата нам расказали, что государство постоянно организует закупки для производителей возобновляемой энергии так, чтобы на рынок вышли новые игроки. Это приносит чистую энергию, а высокая конкуренция снижает цену. Более низкая цена на зеленую энергию дает промышленности возможность производить и экспортировать свои товары дешевле.
«Кроме того для ускоренного развития возобновляемой энергетики будут назначены 22 сотрудника Департамента окружающей среды, которые будут заниматься именно ею. Также государство профинансирует для муниципалитетов на общую сумму в пять миллионов евро, чтобы они могли нанять специалистов, которые позволят добиться поставленных целей», - рассказал министр климата.
Банки и инвесторы тоже сильно влияют на инвестиционные решения компаний. В частности, сейчас неохотно или вообще не кредитуются проекты, основанные на использовании ископаемого топлива. «Чтобы наша экономика была конкурентоспособной в долгосрочной перспективе, нашим компаниям стоит согласиться с этими изменениями уже сейчас и извлечь из них выгоду», - говорит Михал.
Изменение климата сегодня стало глобальной мегатенденцией. Нежелательные изменения влияют на нашу природу, на наше здоровье. В мире есть регионы, где скоро будет невозможно ни спать, ни работать.
Знает ли Северо-Восток о своем развороте?
Время от времени и мы поднимали вопрос об эффективности программы «Справедливого перехода» для Ида-Вирумаа. Многие до сих пор сомневаются, что регион действительно двигается в сторону перемен и зеленого поворота. Пишут, что проектов мало и их реализация, мягко говоря, застряла.
По словам министра климата, Северо-Восточный регион Эстонии действительно нуждается в большем внимании, но проблемы с переходом преувеличены. «Недавно, например, мы открыли программу на общую сумму в 10 миллионов евро на реновирование многоквартирных домов. Несколько недель запущена программа на сумму 20 миллионов евро для создания новой когенерационной станции, которая будет обеспечивать теплом Нарву».
Сейчас на стадии оценки или утвержддения находятся проекты на общую сумму 310 миллионов евро, из которых доля поддержки из еврофондов составляет почти 65 миллионов евро.
Министр считает, что одним из ключевых факторов для изменений в Ида-Вирумаа станет привлечение в регион людей, обладающих необходимыми знаниями и навыками, чтобы работать на новых производствах с более высокой добавленной стоимостью. Это приведет к увеличению благосостояния всех жителей региона.
«Реализация зеленых реформ в Ида-Вирумаа набирает все больший темп, - уверены в министерстве климата. - Из Фонда справедливого перехода, который предназначени именно для Ида-Вирумаа, на данный момент открыто шесть проектов для финансирования и они составляют 2/3 общего объема выделенных средств».
С точки зрения количества рабочих мест и инвестиций, поддержка крупных инвестиций имеет наибольшее влияние. По последним данным сейчас на стадии оценки или утвержддения находятся проекты на общую сумму 310 миллионов евро, из которых доля поддержки из еврофондов составляет почти 65 миллионов евро.
В ходе реализации этих проектов в Ида-Вирумаа планируется создать примерно 635 рабочих мест. В Министерстве говорят, что прилагается максимум усилий, чтобы все эти меры были максимально быстро реализованы. «Ида-Вирумаа имеет значительный потенциал для того чтобы стать примером в развитии экономики замкнутого цикла», - считает министр Кристен Михал.
Наверняка уже многим читателям приходил в голову вопрос: а зачем, собственно, Эстонии нужен целый отдельный министр климата? Раньше вопросы достижения климатической нетральности курировало Министерство экономики и, вроде, справлялось.
«Изменение климата стало глобальной тенденцией, - объяснили нам в Министерстве климата. - Нежелательные изменения влияют на нашу природу, на наше здоровье. В мире есть регионы, где скоро будет невозможно ни спать, ни работать. Объединив различные ключевые области – климат и экономику, мы сможем создать для Эстонии конкурентное преимущество с меньшим воздействием на окружающую среду».
Говоря проще, мир меняется очень быстро. Теперь для того, чтоб обеспечить Эстонии устойчивое развитие, нужна специальная команда и министр, которые занимались бы этими проблемами целенаправленно, а не по остаточному принципу.
Материал опубликован в сотрудничестве с представительством Еврокомиссии в Эстонии.