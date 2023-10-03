В Украине погиб первый латвийский доброволец: возможно, там же умер и боец из Эстонии

Официального подтверждения ни от украинских, ни от латвийских властей пока не поступало, личность латвийского добровольца не установлена.

Возможно, он погиб на востоке Украины, где погиб доброволец из Эстонии, боец Иностранного легиона Танель Криггуль.

Как сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Латвии Диана Эглите, информация об этом поступила из посольства в Украине, но официального подтверждения от украинских властей пока не получено.

Криггуль погиб в ночь на субботу в районе города Лиман Донецкой области. Российский беспилотник попал в частный дом, где эстонский боец ночевал со своими товарищами.

Криггуль воевал в Украине с прошлого года.