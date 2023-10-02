Вчера стало известно о гибели третьего добровольца из Эстонии, который сражался за свободу Украины. Rus.Postimees напоминает обстоятельства ухода на войну и гибели всех наших земляков.
Погибшие в Украине эстонские добровольцы. Что ими двигало?
По данным Postimees, Танель Криггуль (позывной «Стингер»), погиб в субботу в результате атаки российского беспилотника. Криггуль, который с прошлого года воевал в составе Интернационального легиона территориальной обороны Украины, был убит в районе города Лиман Донецкой области.
Танель Криггуль, бывший солдат Сил обороны Эстонии, с лета прошлого года помогает Украине бороться с российскими оккупантами. В основном он участвовал в боевых действиях в Харьковской и Донецкой областях. Весной, например, он участвовал в обороне Бахмута. В качестве солдата боевого полка он воевал сначала в украинской 3-й бригаде, а в последнее время - в спецподразделении.
Иво Юрак
Первый гражданин Эстонии, погибший с начала полномасштабной войны в Украине, - 45-летний бывший эстонский разведчик Иво Юрак. Он погиб 7 марта, защищая село Громово под Бахмутом. Его однополчане рассказали, что в окоп рядом с Иво попала 120-мм мина.
Иво Юрак служил в спецподразделении Министерства обороны Украины, воевал в Украине с марта прошлого года. Он принимал участие в обороне Киева, тяжелых боях за города Северодонецк и Лисичанск на востоке Украины, затем в боях в Запорожской области. Защита Бахмута была его последней битвой.
За неделю до гибели он вернулся из краткосрочного отпуска в Эстонии.
Каймо Вахтра, инструктор по работе с молодежью дружины Валгамааского подразделения Кайтселийта, назвал Иво Юрака своим хорошим товарищем и сказал, что пока не хочет воспринимать эту новость как окончательную правду. «Лично я еще не похоронил Иво в своем сердце, потому что на войне, и особенно на поле боя, многое происходит, когда речь идет об идентификации людей», - сказал Вахтра в пятницу днем.
«Но если это правда, то мы потеряли очень хорошего офицера и гражданина Эстонии, а я потерял очень хорошего друга, - сказал Вахтра. - Сам Иво прекрасно знал, почему он поехал в Украину. Говоря его словами, нам легче воевать сегодня там, чем потом здесь».
По словам Вахтра, Юрак руководствовался принципом, что мы должны использовать возможность, которая у нас есть сегодня, и внести свой вклад в Украину. «Второй причиной было получение опыта в Украине, которым он был готов поделиться здесь. Он приехал помочь нам в Эстонию прямо во время своего отпуска, чтобы передать знания, которые он получил на поле боя», - добавил он.
Иво Юрак был кремирован в центре Киева 16 марта. Урну с его прахом доставил в Эстонию его боевой товарищ из Украины, прах предали земле 1 апреля на кладбище Раади в Тарту.
После сообщения о гибели Иво Юрака Rus.Postimees рассказал о десятках других иностранцев, которые погибли, защищая независимость Украины. Читайте наш материал «Сколько всего иностранцев уже погибло в боях с россиянами в Украине».
27 февраля 2022 года президент Владимир Зеленский заявил о формировании нового военного подразделения - Интернационального легиона территориальной обороны Украины, которое будет комплектоваться иностранцами, готовыми вместе с украинцами дать отпор российским военным.
На следующий день Украина ввела временный безвизовый режим для иностранцев, желающих вступить в Интернациональный легион обороны.
Николай Ильин
13 июля 2020 года на линии фронта погиб медик Сил обороны Украины, родившийся в Беларуси гражданин Эстонии Николай Ильин.
МИД Эстонии подтвердил, что в 2006 году Ильин приехал в нашу страну в качестве стипендиата в рамках проекта, был в статусе беженца и получил эстонское гражданство.
Служившего медиком в Силах обороны Украины Ильина убила мина.
На официальной странице Facebook Операции Объединенных сил Украины о произошедшем вблизи деревни Зайцево пишут следующее: «Российские оккупационные войска вновь нарушили все моральные и гуманитарные нормы и застрелили трех военнослужащих, которые пытались эвакуировать тело погибшего героя Украины».
Погиб один медик, потеряли жизни еще два украинских солдата и двое военнослужащих были ранены. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал, что в этом инциденте есть признаки военного преступления.
О том, что убитый медик - это Ильин, сообщил первым журналист портала censor.net Юрий Бутусов, то же самое подтвердили несколько воюющих на фронте добровольцев. «13 июля под огнем российских захватчиков погиб Николай Ильин - гражданин Эстонии, беженец из Белоруссии, солдат 35-ой военно-морской бригады, патриот Украины, - который смело пытался эвакуировать тело погибшего товарища», - сказал Бутусов.
«Он посвятил свою жизнь борьбе за свободу», - продолжил Бутусов и сообщил, что в марте 2006 года Ильин, который в то время учился в Республике Беларусь, принимал активное участие в мартовских беспорядках против режима Лукашенко. «После массовых арестов оппозиции Ильин был вынужден покинуть родину и искать убежища в Украине».
В Украине ему убежища не предоставили, после этого он отправился учиться в Эстонию и получил эстонское гражданство.