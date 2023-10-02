Погибшие в Украине эстонские добровольцы. Что ими двигало?

По данным Postimees, Танель Криггуль (позывной «Стингер»), погиб в субботу в результате атаки российского беспилотника. Криггуль, который с прошлого года воевал в составе Интернационального легиона территориальной обороны Украины, был убит в районе города Лиман Донецкой области.

Танель Криггуль, бывший солдат Сил обороны Эстонии, с лета прошлого года помогает Украине бороться с российскими оккупантами. В основном он участвовал в боевых действиях в Харьковской и Донецкой областях. Весной, например, он участвовал в обороне Бахмута. В качестве солдата боевого полка он воевал сначала в украинской 3-й бригаде, а в последнее время - в спецподразделении.

Погибший эстонский доброволец Танель Криггуль. Фото: Erakogu

Иво Юрак

Первый гражданин Эстонии, погибший с начала полномасштабной войны в Украине, - 45-летний бывший эстонский разведчик Иво Юрак. Он погиб 7 марта, защищая село Громово под Бахмутом. Его однополчане рассказали, что в окоп рядом с Иво попала 120-мм мина.

Иво Юрак. Фото: Erakogu

Иво Юрак служил в спецподразделении Министерства обороны Украины, воевал в Украине с марта прошлого года. Он принимал участие в обороне Киева, тяжелых боях за города Северодонецк и Лисичанск на востоке Украины, затем в боях в Запорожской области. Защита Бахмута была его последней битвой.

За неделю до гибели он вернулся из краткосрочного отпуска в Эстонии.