«Не жалуйся, Кая!»: раскритиковал премьер-министра в соцсетях Ратас

Вице-спикер Рийгикогу Юри Ратас (Центристская партия) написал в социальных сетях, что комментарий премьер-министра Каи Каллас (Партия реформ) в радиопередаче Vikerraadio во вторник - еще один пример того, как премьер выставляет виноватыми всех вокруг.
«Не жалуйся, Кая!», - написал Ратас и добавил, что прозвучавшие на Vikerraadio слова премьера еще раз подтвердили ее позицию «виноваты все остальные».
В программе Stuudios on peaminister на Vikerraadio Каллас дала понять, что СМИ мало уделяют внимания экс-президенту Керсти Кальюлайд, так как она являлась членом совета компании Alexela, которая импортировала топливо из России: «Я хочу сказать, что меня распинают за действия делового партнера моего мужа, и в то же время по-другому относятся к президенту, которая входит в орган управления компании. /../ Вы никогда не спрашивали [Кальюлайд], как такое возможно, что член правления компании читает 26 сентября в прессе, что Alexela продолжает работать в России и импортирует топливо, тогда как 19 июня в Päevaleht был очень и очень исчерпывающий материал об этом», - добавила она.
Ратас пишет, что Каллас ссорится с президентом Карисом, учит журналистов задавать вопросы, обвиняет в своих ошибках оппозицию и лепечет, что во всех грехах мира виноват Юри Ратас. «Вчера к этому списку добавилась Керсти Кальюлайд, которая тоже получила свое, поскольку помимо "задиристых вопросов журналистов", по мнению Каи, вина есть и в поведении Керсти Кальюлайд. Остается только догадываться, раскритикует ли она в следующей программе Ильвеса и Рюйтеля», - сказал он.