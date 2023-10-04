«Не жалуйся, Кая!»: раскритиковал премьер-министра в соцсетях Ратас

В программе Stuudios on peaminister на Vikerraadio Каллас дала понять, что СМИ мало уделяют внимания экс-президенту Керсти Кальюлайд, так как она являлась членом совета компании Alexela, которая импортировала топливо из России: «Я хочу сказать, что меня распинают за действия делового партнера моего мужа, и в то же время по-другому относятся к президенту, которая входит в орган управления компании. /../ Вы никогда не спрашивали [Кальюлайд], как такое возможно, что член правления компании читает 26 сентября в прессе, что Alexela продолжает работать в России и импортирует топливо, тогда как 19 июня в Päevaleht был очень и очень исчерпывающий материал об этом», - добавила она.