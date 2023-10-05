В ближайшие дни температура воздуха местами опустится до минусовой

В ночь на пятницу до полуночи облачно с прояснениями, по многим регионам дожди. После полуночи облачность постепенно рассеется, а вероятность осадков сократится. Ветер северо-западный и северный, 6-12, порывами до 16, на побережье до 19 м/с, к утру уляжется и переменится на ветер западных направлений. Температура воздуха 0-6 градусов тепла, на побережье до 10 градусов тепла, на почве до 3 градусов мороза. В первой половине дня малооблачная погода и переменная облачность. По регионам возможны слабые дожди.

Во второй половине дня начиная с запада и севера страны облачность уплотнится. На острова придут дожди, которые распространятся дальше в материковую часть страны. Ветер западных направлений, 3-8, на побережье порывами до 12 м/с. К вечеру начиная с островов ветер переменится на южный и юго-восточный, на западных островах и побережье поднимется до 8-15, порывами до 20 м/с. Температура воздуха 7-12 градусов тепла.

В ночь на субботу преимущественно облачно. Пройдут дожди, местами возможен мокрый снег. Ветер юго-западный, 5-12, порывами до 15, на островах и побережье 8-15, порывами до 20 м/с, утром на западных островах и побережье северо-западный порывами до 25 м/с. Температура воздуха 3-9, на островах и побережье до 11 градусов тепла. В первой половине дня преимущественно облачно. Пройдут дожди, местами также возможен мокрый снег.

Во второй половине дня начиная с островов облачность и осадки станут реже. Ветер северо-западный, 6-13, порывами до 16, на островах и побережье 8-15, порывами до 22 м/с, вечером немного уляжется. Температура воздуха 7-12 градусов тепла, во время осадков ниже 5 градусов тепла.

В ночь на воскресенье малооблачная погода и переменная облачность. По многим регионам кратковременные дожди и мокрый снег. Ветер северо-западный, 5-12, на островах и побережье порывами до 16 м/с. Температура воздуха 0-4 градуса тепла, на побережье до 7 градусов тепла, на почве до 3 градусов мороза.