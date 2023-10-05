Чего лишится Таллинн, если ликвидируют Коплискую спасательную команду?

«Особенности района Коплиcкой команды, безусловно, связаны с высокой плотностью населения», - сказал Rus.Postimees начальник спасательной команды Тайво Леппик. По его словам, из-за большого числа населения в этом районе команда должна обладать широким спектром навыков, чтобы быстро справляться со всеми видами происшествий. «Кроме того, район находится у моря, что отражается на наших задачах: морские спасательные операции и ликвидация разливов нефти».

Повседневные задачи Коплиской команды отражаются и на технике. В состав команды входят: основной автомобиль, катер, контейнеры для ликвидации разливов нефти как на воде, так и на суше. Всего в команде работает 22 человека.

В 2022 году в Коплискую команду поступило 428 вызовов. «Большинство из них было связано с оказанием помощи, пожарами в зданиях и вне зданий, а также утечками газа», - сказал Леппик. Он добавил, что в этом году уже успело поступить 388 вызовов, а их характер аналогичен прошлогодним.

«Нужды этого района в случае реализации сценария с ликвидацией местной команды придется покрывать Лиллекюлаской спасательной команде, которая ближе других расположена к Пыхья-Таллинну», - рассказал в эфире передачи Rus.Postimees спасатель команды Лиллекюла, участник эстонской спасательной миссии в Турции Евгений Резепкин.

По его словам, в случае ликвидации Коплиской команды придется расширить специализацию спасателей Лиллекюла, добавив к ней спасение на воде. Ближайшие морские спасатели окажутся в Нымме и Пирита, и они не смогут реагировать на вызовы столь оперативно, как Коплиская команда. В такой ситуации спасателям Лиллекюла придется взять на себя и морскую составляющую.

«Говоря языком сухих фактов, время реагирования увеличится на несколько минут, качество оказываемых услуг снизится», - заключил он.